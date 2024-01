Rivoluzione 2024: Se presenti questa documentazione non paghi la bolletta della luce | Salva il tuo portafoglio

Ottime notizie per i consumatori italiani: a partire dai primi mesi del 2024, bollette dell’elettricità light.

Senza dubbio, l’elettricità ad uso domestico risulta fondamentale per lo stile di vita moderno, e influenza ogni aspetto della routine quotidiana.

Senza di essa non sarebbe infatti possibile illuminare, riscaldare e raffreddare gli ambienti a seconda delle stagioni e delle diverse tranches orarie, né sarebbe possibile preparare gli alimenti in modo agevole, oppure provvedere alla pulizia dei propri indumenti, di piatti e stoviglie.

In seguito ai recenti eventi geopolitici, i consumatori italiani hanno visto lievitare gradualmente gli importi in bolletta, ma con l’inizio del 2024 il trend sembra invertire la marcia.

Secondo una recente stima di Coldiretti, infatti, il prezzo dell’energia sta per calare, e tale dinamica influirà positivamente sulle tasche dei risparmiatori e sul potere d’acquisto delle famiglie: tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.

Prezzo dell’energia elettrica in caduta: fino al 10,8% in meno

Secondo Coldiretti, il primo trimestre del 2024 vedrà scendere i prezzi delle bollette per la fornitura di energia elettrica di circa il 10,8% in meno rispetto all’anno precedente, e il calo avrà certamente effetti positivi sia per i cittadini privati che per le aziende. Il presidente dell’associazione Stefano Besseghini ha però precisato: “I valori assoluti dei prezzi sono ancora circa il doppio di quelli pre-crisi, e il sistema energetico europeo non è scevro da rischi“.

Si stima infatti che ogni famiglia risparmierà circa 85,5 euro su base annua: una boccata d’aria rispetto alla pesante stretta avvertita dai consumatori dopo lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina, ma in confronto al primo trimestre del 2020 dovrà comunque corrispondere circa 151 euro in più. Per quanto riguarda invece la fruizione del bonus sociale in vigore dagli ultimi 2 anni, da gennaio 2024 la soglia ISEE per ottenerlo sarà pari a 9.530 euro, ma per le famiglie più numerose (ovvero quelle con più di 3 figli) si può arrivare anche a 20mila euro. Sarà inoltre riconfermato il contributo straordinario crescente con il numero dei componenti familiari, agevolazione che verrà applicata in automatico a chi riceve il bonus elettrico, come previsto dalla legge di bilancio 2024.

La richiesta di Federconsumatori

Nonostante i segnali incoraggianti, Federconsumatori ha lanciato un appello all’esecutivo: “Oltre a mantenere lo sconto sull’Iva per il gas e gli attuali parametri di accesso per i bonus energia e gas, è necessario sostenere le famiglie in difficoltà, stanziando un fondo contro la povertà energetica, fenomeno che sta purtroppo dilagando nel Paese“.

E ha concluso: “La spesa si attesta comunque su livelli insostenibili per molte famiglie, che già devono fare i conti con i notevoli aumenti per la bolletta del gas, segnati dal passaggio al mercato libero, in cui si registrano prezzi più elevati e in nessun caso più convenienti“.