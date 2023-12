Sai chi ha la precedenza in questo incrocio? Il test che ti fa ritirare subito la patente | Anche a scuola guida sbagliano tutti

Con questo test puoi verificare le tue conoscenze circa le normative vigenti: sei in grado di rispondere correttamente?

Chiunque abbia ottenuto l’abilitazione per guidare un mezzo a 2, 3 o 4 ruote deve aver necessariamente frequentato i corsi di guida presso un’autoscuola di riferimento, e sostenuto positivamente sia l’esame teorico, che quello pratico.

Una delle materie di studio più dirimenti è senza dubbio la conoscenza delle normative in merito alle precedenze agli incroci stradali e rotonde: solo in questo modo, infatti, si garantisce una circolazione fluente e sicura a tutti gli utenti della strada.

Le precedenze sono regolate dal Codice della Strada. In linea generale, nella rotatorie i veicoli che hanno la precedenza sono quelli già all’interno di essa, ma devono segnalare chiaramente le proprie intenzioni con le frecce, garantendo un flusso efficiente.

Negli incroci, invece, le precedenze sono generalmente stabilite dagli appositi cartelli stradali; in mancanza di essi, si applicano le regole di buona condotta. Qual è dunque la soluzione al test presentato nell’immagine sovrastante?

Test della precedenza: la soluzione

Come anticipato, in assenza di apposita segnaletica i conducenti fermi a un incrocio devono applicare le norme di buona condotta stradale. Nella fattispecie, il veicolo proveniente da destra ha la precedenza, a meno che non sia stabilito diversamente.

Per valutare quale sia il veicolo alla destra è necessario però tener conto della traiettoria che si intende seguire, come raffigurato dalle rispettive linee tratteggiate di fronte alle auto. Muovendo virtualmente i veicoli, quindi, si può facilmente desumere che l’ordine di partenza all’incrocio sarà: L, C e H. Rispettare le precedenze risulta essenziale per la sicurezza stradale, riduce il rischio di incidenti e favorisce una circolazione fluida e rispettosa degli altri utenti; tuttavia talvolta può risultare meno intuitivo di quanto non appaia nella teoria. Ma cosa accade in caso di mancato rispetto delle precedenze?

Mancato rispetto della precedenza: cosa prevede la normativa

Il mancato rispetto della precedenza, in conformità con quanto previsto dal Codice della Strada, può comportare multe e sanzioni. Esso viene infatti considerato una vera e propria infrazione che può essere punita con l’applicazione di sanzioni pecuniarie. L’ammontare della multa può variare in base alla gravità dell’infrazione e al contesto specifico in cui si verifica.

In caso di ricezione di multa, è consigliabile consultarla attentamente per comprendere la natura dell’infrazione e i passi successivi da seguire, fermo restando che il conducente può sempre scegliere di avviare un ricorso per contestarla. Come dimostra il test qui sopra, però, il Codice della Strada non ammette ignoranza: provocare un incidente a un incrocio può facilmente fruttare grossi grattacapi a un conducente disattento!