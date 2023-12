Multa e sequestro dell’auto se non hai questo documento: se ne dimenticano tutti | In Italia la polizia li becca ogni giorno

Milioni di automobilisti rischiano una grossa stangata: il mancato rinnovo del documento può fruttare multe da capogiro.

Le festività di Natale stanno arrivando, e milioni di italiani potranno finalmente godere della compagnia delle rispettive famiglie, godendosi pasti luculliani e scartando regali.

A tal proposito, l’acquisto dei doni natalizi rappresenta ogni anno un salasso, così come l’arrivo delle bollette di luce e gas, il cui importo è ovviamente gonfiato dall’avvento della stagione invernale.

Come se ciò non bastasse, sui budget familiari pesano anche gli appuntamenti con parrucchieri, barbieri ed estetisti; d’altronde, chiunque desidera presentarsi al meglio davanti ad amici, conoscenti e parenti.

Dicembre rappresenta anche il momento perfetto per stilare bilanci di natura personale ed economica: quale pretesto migliore, dunque, per controllare anche le scadenze che riguardano la propria vettura? Tra di esse, ve ne è una di assolutamente prioritaria, il cui mancato pagamento può dare adito a gravose multe e persino al ritiro del veicolo. Scopriamo di che si tratta nel prossimo paragrafo.

Assicurazione dell’auto: l’ABC del guidatore diligente

Molti automobilisti fanno coincidere per comodità la fine dell’anno solare con la scadenza dell’RC auto, una polizza necessaria per viaggiare in modo sicuro e tutelato sui veicoli a motore.

L’assicurazione auto, in effetti, è un requisito legale per tutti i proprietari, e gioca un ruolo fondamentale nella gestione dei rischi legati alla guida. Fornisce infatti una copertura finanziaria in caso di danni a terzi o al veicolo dell’assicurato, e per tale ragione va rinnovata annualmente entro i tempi prestabiliti. Il mancato pagamento delle rate dell’assicurazione auto può avere conseguenze inizialmente lievi, come l’applicazione di interessi di mora da parte della compagnia assicurativa, situazione che può però degenerare nella sospensione. In tal caso, nonostante l’impossibilità di circolare, il soggetto ritardatario non è sollevato dalle obbligazioni contrattuali, e potrebbe essere tenuto a saldare comunque i premi scaduti. Per quanto riguarda invece le eventuali sanzioni amministrative, invece, c’è la possibilità di incorrere in eventualità ben più gravi.

Assicurazione dell’auto scaduta: cosa prevede la legge italiana

Nel caso in cui un automobilista trascuri di rinnovare la propria polizza RC auto, esso è passibile di una multa che può ammontare fino a 870 euro.

Se, però, le Autorità riscontrano la presenza di una recidiva, esse possono procedere con il sequestro del mezzo, che verrà poi condotto e parcheggiato negli appositi depositi ACI. Anche in questo caso, attenzione: per ogni giorno in cui la vettura permane nel parcheggio ACI, il guidatore dovrà corrispondere un corrispettivo spesso salato. Consigliamo perciò di sfruttare la fine dell’anno per un controllo generalizzato sui documenti in scadenza, in modo da non ricevere sorprese sgradite sotto l’albero!