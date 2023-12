Patente strappata, se hai questa patologia non puoi più guidare l’automobile: è arrivata la circolare obbligatoria

Patente strappata da un momento all’altro. Se soffri di questa patologia non puoi più stare alla guida, ormai è tutto ufficiale.

Quando si avvicina la maggiore età in tantissimi non vedono l’ora di pendere la patente e avere un’auto. Infatti essa è ancora vista come sinonimo di libertà. Fatto sta che quando ci si mette alla guida bisogna rendersi conto che non ci si trova su una pista di Formula Uno ne tantomeno al Luna Park.

Non è un gioco e bisogna possedere la maturità giusta per capirlo fino in fondo. In moltissimi casi si ha la terribile sensazione che per tanti giovani e giovanissimi non sia così. Inoltre, ottenere il famoso foglio rosa, non significa essere guidatori provetti. Bisogna stare cauti, specie se si è all’inizio. Insomma bisogna sempre fare la gavetta.

Ciò non vuol dire avere troppa paura, che anch’essa non è grande consigliera. Difatti può portarci a compiere errori imperdonabili su strada. Parola d’ordine quindi è prudenza. così come non guidare mai se non siamo del tutto in noi e in piena salute. Difatti tutto ciò potrebbe portarci a compiere manovre azzardate e mettere a serio rischio la nostra vita oltre che quella altrui.

Attenzione alle nostre condizioni quando ci mettiamo alla guida

Certo, un malore improvviso può sempre capitare, ma se ci rendiamo conto che non possiamo guidare è necessario chiedere aiuto. Altro gravissimo errore da non commettere è farsi prendere dalla fretta e dalla smania dei velocità, anche se la strada è libera. Fondamentale è rispettare il Codice della Strada per non andare incontro a sanzioni pecuniarie e al ritiro della patente.

Ora poi c’è una nuova circolare che avvisa del fatto che se soffri di una patologia in particolare non puoi più guidare. Pertanto dovrai rinunciare alla tua auto se ne possiedi una e di metterti alla guida. Ciò è stato deciso dopo che si sono avverati nuovi incidenti e tamponamenti in giro per l’Italia a causa di alcune malattie. Ecco che cosa devi sapere.

Le patologie che non ci permettono di continuare a guidare

Se soffri di malattie psichiche e disturbi gravi non puoi assolutamente guidare. Lo stesso se hai difficoltà eccessive motorie e fisiche che non ti permettono di compiere in tranquillità manovre che possono risultare fatali per la vita tua e degli altri. Anche persone che soffrono gravemente di malattie cardiovascolari o diabete o malattie endocrine possono essere a rischio per la patente.

Tuttavia ogni caso deve essere valutato con grande attenzione dalle commissioni mediche locali, che possiamo trovare presso le unità sanitaria di ogni comunità. E sono queste realtà che sono in grado di decretare se una persona è in grado di guidare o meno. Se la risposta sarà negativa, verrà, senza se senza ma, stracciata la patente, per il bene del malato e degli altri.