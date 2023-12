Allarme rosso: 3500 mezzi sequestrati dalla polizia stradale | Se manca questo documento te la portano via da sotto casa

Allarme veicoli fantasma. Se hai qualche dubbio in merito ecco che cosa fare. Il tuo gesto può essere molto importante.

Il caso delle auto fantasma, o ghost

Cominciamo con il dire che pochi ancora non lo sanno che cosa significa in questa colorita definizione. Le auto fantasma, anche definite ghost, altro non sono che veicoli intestati a un prestanome che ha poco o nulla da perdere. Tuttavia all’apparenza, che sta tanto a cuore alle persone più ipocrite, risulta tutto regolare e dunque di primo acchito non si nota granché.

Chiaramente solo volendo andare a fondo della questione poi si nota il cosiddetto marcio. Tuttavia se qualche cosa viene scoperto dalle stesse Forze dell’Ordine, mettendo in atto mirati controlli, si può dure che possono essere gli stessi cittadini a rivelarsi preziosi per tale scelta. In che senso? Che cosa possono fare costoro?

Come scovare un’ auto fantasma

Qualora abbiano il sospetto di un’auto fantasma basta che facciano un salto metaforico sul sito Web il Portale dell’automobilita del Ministero Delle Infrastrutture per scoprire subito se il veicolo è in regola o meno. Si dovrà solo inserire la targa per saperlo. Se si nota che manca l’assicurazione o la revisione, bisogna subito contattare la Polizia Locale.

In particolare lo sta chiedendo la polizia di Napoli. L’uomo più attivo in zona è l’avvocato Fabio Procaccini che, pensate, ha già trovato 800 auto fantasma. Tuttavia non parliamo solo di auto, ma anche altri veicoli, come veri e proprio camion, che tendono a fare i fantasmi. Insomma è decisamente caccia grossa e ora per i furbi in questione la vita diventa davvero molto ma molto dura.