Bollo auto, sconto fino al 50% se sei in questa fascia d’età | Risparmi un sacco di soldi ogni anno

Grosse novità per i proprietari di auto: scatta lo sconto sul bollo auto fino al 50% e, in alcuni casi, persino l’esenzione.

Detenere una vettura rappresenta un costo ricorrente e gravoso per le tasche dei rispettivi proprietari. Il prezzo del veicolo in sé, infatti, rappresenta solamente la punta dell’iceberg, e il conducente dovrà sostenere negli anni numerose spese accessorie ma assolutamente imprescindibili.

In primis, il costo del carburante e delle eventuali riparazioni, nonché la biennale revisione dell’automobile presso i centri autorizzati.

Occorre inoltre saldare regolarmente la quota dell’assicurazione, in modo da tutelare sé stessi e gli altri utenti della strada in caso di sinistri, incidenti di percorso o danneggiamenti del mezzo.

La tassa più dibattuta, però, è sempre il bollo dell’auto: scopriamo le origini di questa imposta e i casi in cui è possibile godere di sconti, fino ad aggirarla completamente.

Il bollo auto: origini e curiosità

Il bollo auto è una tassa il cui importo varia a seconda della potenza e dalla classe di inquinamento del veicolo, e che cambia inoltre di Regione in Regione. Attualmente è possibile calcolare l’importo del bollo auto tramite gli strumenti online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure presso gli sportelli ACI. Qualora il veicolo vanti una potenza superiore ai 185 kW, però, occorrerà conferire anche un’addizionale erariale chiamata superbollo.

Il bollo auto ha una storia piuttosto antica e curiosa: la prima forma di tassa di circolazione risale infatti al 1923, anno in cui il Governo Mussolini introdusse un’imposta annuale di 10 lire per ogni cavallo vapore del motore. Nel 1953, poi, tale tassa fu convertita nel moderno bollo auto, e venne applicata anche alle moto e ai ciclomotori. Infine, nel 1974, il bollo divenne una tassa regionale, e da allora ha subito diverse modifiche ed aggiornamenti. Il conferimento del bollo auto, però, non è sempre obbligatorio, e in alcuni casi si può accedere anche a uno sconto del 50%: tutti i dettagli nel paragrafo successivo.

Bollo auto: sconto del 50% ed esenzione totale

In alcune circostanze gli automobilisti sono esentati dal pagare il bollo auto, ad esempio i possessori di auto storiche immatricolate da più di 30 anni, oppure i beneficiari della legge 104. I detentori di veicoli elettrici o ibridi, invece, possono usufruire di sgravi mirati ad incentivare la mobilità sostenibile.

Buone notizie anche per coloro che guidano una vettura di età compresa dai 20 ai 29 anni di vita: essi pagheranno infatti un bollo dimezzato.