1350€ risparmiati all’anno con il trucco della pentola bollente: tagli la bolletta con questa mossa che non fa nessuno

Contrastare efficacemente il caro-bollette si può: ecco come risparmiare fino a 1.350 euro all’anno con pochi e semplici accortezze.

Da mesi il caro-bollette affligge milioni di famiglie italiane, e l’avvento della stagione invernale non ha certamente gonfiato le tasche i cittadini.

Le ore di luce, infatti, si sono ridotte notevolmente, e ciò implica un maggiore dispendio di energia elettrica per illuminare uffici, negozi e abitazioni; al contempo, le temperature fredde hanno costretto la popolazione a far ricorso a caloriferi e termoconvettori per riscaldare gli ambienti.

È possibile però azzerare gli sprechi applicando alcune accortezze: seguendo le indicazioni contenute nel paragrafo successivo si stima infatti un risparmio annuo totale di ben 1.350 euro sugli importi delle bollette.

Ecco dunque come tutelare il portafoglio senza rinunciare al comfort: sono le abitudini quotidiane, in questo caso, a fare davvero la differenza!

Risparmia fino a 1.350 euro sulle bollette di luce e gas, ecco come

Sembra superfluo, ma abbassare il riscaldamento anche di un solo grado consente un risparmio energetico ed economico notevole: ogni grado di temperatura, infatti, può fare impennare i consumi dell’8% rispetto al totale. Restando sotto la soglia dei 20°, invece, potrete decurtare dalle prossime bollette fino a 260 euro. Attenzione inoltre all’utilizzo smodato dell’asciugatrice: sebbene questo elettrodomestico risulti utilissimo, rientra tra gli apparecchi ad uso domestico più energivori. Asciugare il bucato accanto ai termosifoni, rinunciando all’asciugatrice, vi farà risparmiare circa 90 euro annui.

Per quanto riguarda gli altri dispositivi elettrici, cercate di evitare di tenerli in stand-by: anche quando non sono accesi il collegamento costante alle prese di corrente può far lievitare la bolletta di 78 euro. Un’altra buona norma è quella di sfruttare con parsimonia le luci in casa: ricordatevi di accenderle solo quando entrate in un locale, e di spegnerle quando vi recate in un’altra stanza: potrete risparmiare più di 50 euro all’anno! Sebbene le docce calde risultino un toccasana per l’organismo, specialmente dopo una lunga giornata di stress e lavoro, provate ad abbassare il termostato della caldaia a 50°: questo trucchetto vi consentirà di tenere in tasca circa 130 euro. E, per quanto riguarda la durata delle docce, se non superate i 4 minuti potreste risparmiare fino a 115 euro. Inutile dire, infine, che è consigliabile preferire la doccia alla rilassante vasca da bagno: tale scelta vi frutterebbe ulteriori 30 euro bonus!

Risparmia anche col bucato e in cucina

Lavare i nostri capi a 30° permetterà ai panni una detersione delicata e rispettosa dei colori, e vi consentirà inoltre di risparmiare 30 euro in bolletta. Per quanto riguarda invece pentole, bicchieri e utensili, cercate di impostare sempre la lavastoviglie in modalità risparmio: il ridotto consumo di energia e acqua farà una bella differenza per il budget familiare.

Ultimo, ma non ultimo, potete provare ad adottare la “cooking batch“, ovvero una soluzione che prevede l’uso dei fornelli solamente una volta a settimana. Preparando con anticipo minestroni, zuppe, panificati, sughi e paste fresche ridurrete notevolmente il dispendio di gas ed energia elettrica. Utilizzerete il frigo e i fuochi, infatti, solamente per il tempo necessario a riscaldarli, e ciò vi consentirà un risparmio annuale di ben 130 euro!