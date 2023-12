5000€ nel conto corrente se sei disoccupato: c’è una carta da presentare immediatamente all’Inps | Scadenza 2024

Ottime notizie per milioni di italiani: in arrivo un nuovo Voucher di Disoccupazione per agevolare gli italiani in difficoltà.

Il Governo Meloni ha apposto un fermo giro di vite al Reddito di Cittadinanza introdotto dal Movimento 5 Stelle, e la manovra ha gettato nel panico milioni di italiani.

Una delle problematiche più dirimenti in Italia, infatti, è certamente la disoccupazione, specialmente nelle Regioni del Sud, e numerosi cittadini hanno fatto affidamento per anni sulle politiche assistenziali dello Stato.

L’esecutivo, però, ha introdotto all’interno della legge di Stabilità un nuovo ammortizzatore sociale a beneficio dei non occupati: si tratta del nuovo Voucher di Disoccupazione.

L’iniziativa è rivolta ai disoccupati in linea con i requisiti obbligatori richiesti, e prevede lo stanziamento totale di 750 milioni di euro: scopriamo di che si tratta nel prossimo paragrafo.

Nuovo Voucher di Disoccupazione: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da “News Lavoro”, il Ministro del Lavoro ha recentemente illustrato le modalità con cui i disoccupati interessati al Voucher potranno effettuare la richiesta di adesione. Il Voucher di disoccupazione può essere impiegato all’interno dei Centri per l’impiego nel caso in cui si stia usufruendo da almeno 4 mesi di un’indennità di disoccupazione, e prevede l’erogazione di un assegno dall’ammontare variabile.

La cifra stanziata per ogni singolo richiedente si aggira tra i 2.000 euro e i 5.000 euro, anche se i dettagli non sono stati ancora definiti completamente. Si attende infatti che terminino nei prossimi giorni le conciliazioni con i sindacati CGIL, CISL e UIL, ma il Ministro del Lavoro si è detto fiducioso che gli incontri sortiranno un esito positivo. “Noi non vogliamo fermare la crescita con le nostre politiche sociali” – ha asserito – “ma facciamo in modo di farle procedere nello stesso verso. I nostri interventi sociali devono quindi favorire la crescita e permettere a tutti di rientrare nel mondo del lavoro con dignità“. Tutti i dettagli saranno resi noti sul portale www.inps.it, ma è possibile altresì rivolgersi presso i propri CAF o patronati di riferimento.

Come richiedere il Voucher di Disoccupazione

Finché non termineranno le conciliazioni tra Governo e sindacati l’iniziativa dell’esecutivo appare ancora congelata: occorrerà attendere la risoluzione degli incontri prima di poter avanzare una richiesta effettiva per il nuovo Voucher di Disoccupazione.

Nel frattempo, però, è possibile sfruttare il Reddito di Inclusione. Basterà contattare il proprio Comune, che provvederà ad inviare la domanda direttamente all’INPS. L’assegno REI, in caso di approvazione, potrà essere prorogato per i 18 mesi successivi a partire dal primo accredito, e dè rinnovabile dopo 6 mesi dal successivo stop se sussistono le condizioni per una nuova adesione.