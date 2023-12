Michael Schumacher, la notizia distrugge definitivamente i fan: strappata per sempre alla famiglia

Pessime notizie per i fan dell’iconico pilota Michael Shumacher: la leggenda rossa scompare per sempre dai radar.

Ritenuto a buon titolo uno dei migliori piloti in assoluto nell’intera storia della Formula 1, Michael Shumacher ha segnato un’epoca gloriosa nella scuderia del cavallino, e la sua guida pulita, chirurgica e razionale ha condotto la Ferrari nel pantheon dei bolidi più desiderabili di tutti i tempi.

Nato a Hurth il 3 gennaio del 1969, il fuoriclasse tedesco ha militato nella Benetton dal 1994 al 1995 (esperienza che gli ha fruttato la vittoria di 2 Mondiali), per poi passare in pianta stabile nella scuderia Ferrari dal 1996 al 2006. Sotto la guida dell’amico e direttore generale Jean Todt, Shumacher ha collezionato altre 5 medaglie d’oro ai Mondiali, risultato eguagliato in seguito solo dal britannico Lewis Hamilton.

Dopo aver militato per un biennio (2010-2012) nella Mercedes, Shumacher ha annunciato il proprio ritiro dalle piste, ma un destino beffardo lo ha proiettato nuovamente sotto i riflettori.

Nel 2013, a soli 44 anni, il pilota è rimasto gravemente ferito durante un incidente sciistico nella località di Méribel, vicissitudine che lo ha costretto a restare per alcuni mesi in coma farmacologico. Da allora, la famiglia ed i collaboratori più stretti hanno fatto calare un impenetrabile cappa di privacy sulle condizioni di Michael, e l’ex ferrarista non ha più compiuto alcuna apparizione pubblica. Oltretutto, la sua storica Ferrari F1-2000 è stata recentemente venduta ad Hong Kong durante un’asta di Sotheby’s.

Michael Shumacher, se ne va anche la sua storica reliquia da podio

Il 12 aprile 2023 un banditore di Sotheby’s ha messo in vendita ad Hong Kong la storica monoposto guidata da Michael Shumacher, la prima ad aprire la stagione delle vittorie per la scuderia Ferrari. Si tratta infatti del bolide che conquistò il Gran Premio del Brasile e il podio del Circuit de Catalunya, in Spagna. La F1-2000 ha inoltre fruttato a Shumacher la sua unica pole-position nel complicato circuito di Monte Carlo, e ha infine concluso la propria carriera in pista presso l’A1-Ring.

La potente vettura è stata messa in vendita in un’asta privata, e foraggiata da offerte pervenute online; non si conosce, perciò, l’importo finale della trattativa. Tuttavia, considerando che il suo valore di mercato si aggira tra i 7,5 e i 9 milioni di dollari, è assolutamente plausibile supporre che il prezzo di vendita abbia abbondantemente superato la cifra proposta dal banditore. Basti pensare che la F2003-GA, sempre guidata da Shumacher, nel dicembre del 2022 è stata venduta alla cifra record di 14.870.000 dollari!

Come sta oggi Michael Shumacher

Mentre Mick Shumacher, figlio del campione, continua a tentare la fortuna seguendo le orme paterne (sinora senza risultati apprezzabili), il resto della famiglia si tiene alla larga dai riflettori.

Lo storico amico Jean Todt, però, visita regolarmente l’ex ferrarista, e ha recentemente riferito: “Lo considero un amico, una parte della mia famiglia. Vado a trovarlo spesso, in passato abbiamo seguito dei Gran Premi in TV“.