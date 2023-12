Stop alle auto diesel: ma c’è una data definitiva | Non potranno più circolare da questo momento

Stop alle auto diesel. Ora non sono chiacchiere. Esiste una data bella definitiva a riguardo.

Brutte, bruttissime notizie, per le auto diesel. Se già da tempo si mormora della loro uscita di scena, ora esiste una data bella chiara e precisa sul fatto del loro stop che è inesorabile e inevitabile. Anche gli italiani devono farsene una ragione e iniziare fin da ora a correre ai ripari prima che sia troppo tardi.

Anche perché non si potrà più circolare da nessuna parte con un veicolo con un motore di questo genere. Oggi si guarda al futuro ma si pensa concretamente al presente. Si punta a un mondo più green e le Istituzioni stanno cercando di far capire in mille modi che la scelta più giusta e responsabile, per la salute dell’Ambiente e quindi anche la nostra, sia l’elettrico.

Molti italiani sono riusciti ad acquistare una macchina elettrica ma tanti altri, che magari vorrebbero farlo, non hanno potuto. Difatti i costi da sostenere per l’acquisto sono assai elevati e con la grande crisi che serpeggia tuttora nel nostro Paese non c’è è il momento di darsi alle grandi spese.

Stop alle auto diesel, ora c’è la data precisa

Tanto più che pure i rincari, che hanno toccato pure il settore alimentare che è uno di quelli che ci sta maggiormente a cuore, sono stati e sono tuttora spaventosi. Le bollette poi, perlopiù di luce e gas, sono andate alle stelle e ora, con le festività natalizie che sono alle porte, i consumi aumenteranno di più, così come le spese extra.

Insomma, non c’è da dormire sonni bei tranquilli. Fatto sta che a stretto giro dovremo per forza di cose dimenticarci il diesel. Il Governo ci darà una mano per compiere un acquisto importante riguardo a un’auto elettrica, perlomeno è quello che si dice da tempo. In ogni caso è ben fin da ora segnarsi bene questa famosa data.

Nel 2035 dovrai dire loro addio

A partire dal 2035 non sarà assolutamente più possibile acquistare nuove auto diesel. E dopo questa doccia fredda per molte persone c’è però una sorpresa per altre. Difatti, udite udite, sarà possibile utilizzare quelle che abbiamo già in dotazione e acquistato fino a quando non passeranno, per così dire, a miglior vita.

Dunque quest’ultime potranno circolare ancora, sebbene con molte restrizioni soprattutto a livello urbano. Insomma, sarà davvero dura, anzi, durissima la vita, per chi possiederà per quella data ancora una macchina con motore diesel. Ergo vale la pena già iniziare a guardarsi in giro e incominciare a farsi un’idea sulla prossima macchina che potremmo acquistare un po’ prima del 2035.