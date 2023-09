Test Visivo, cosa riesci a vedere in questa immagine: solo i veri geni ci vedono un uomo

Test Visivo, che cosa vedi in questa particolarissima immagine? Solo i geni vedono un uomo.

In Rete i test di vario genere vanno davvero molto forte e non solo presso i giovani e i giovanissimi. Tanto più che sono assolutamente free e facilissimi da reperire praticamente ovunque. Esistono poi delle app che ce li propongono di continuo per tutti i gusti, puntando chiaramente sulla nostra più viva curiosità.

Del resto è ciò che ci induce a scoprire tante cose, soprattutto che riguardano noi stessi e soprattutto il nostro lato più intimo, profondo e, se vogliamo, intimo. Detto ciò mettiamoci però in testa che i test sono dei meri giochi e che pertanto come tali dobbiamo necessariamente vederli e viverli.

Ok, sovente ci azzeccano pure ma se così non è, non ci allarmiamo né facciamoci venire il muso perché non ne vale la pena. Tanto più che a fregarci talvolta può essere la fretta, che non è mai una buona consigliera, o la disattenzione. Difatti è davvero difficile riuscire a rimanere concentrati a lungo.

Test visivo a illusione ottica, ci vedi un uomo?

Venendo ai test visivi, possiamo dire che piacciono davvero tanto anche perché talora presentano immagini molto belle e persino poetiche che non sfigurerebbero nemmeno appese, dopo averle incorniciate con cura, nelle nostra stanze da letto o in soggiorno. Questa che vi proponiamo vede come indiscusso e tenerissimo protagonista un bellissimo cagnolino.

Sta facendo le nanne ed è accovacciato proprio nella posizione in cui sia i cani e i gatti solitamente adottano quando si accingono a riposare. Ok, ve ne siete innamorati ma ora concentratevi e cercate di risolvere questo gioco basato sull’illusione ottica. Riuscite a vederci nascosto un uomo?

La soluzione

No? Non preoccupatevi. Del resto scovarlo è davvero difficilissimo dal momento che è stato sapientemente nascosto. Cominciate con il roteare l’immagine, posizionatela in verticale. Notate ora che ciò che attornia le zampette del cagnolino non sono dei fili d’erba come si poteva inizialmente pensare ma dei capelli ricci di un uomo.

Ora vedete il suo volto sebbene molto stilizzato? Non è un bel vedere anche perché i lineamenti paiono persino deformati ma potete notare anche come parte del fisico del cagnolino nascondano le sue spalle. Insomma, il gioco è davvero complicato ma risolverlo non è impossibile. Basta avere uno sguardo super allenato o affrontarlo con molta calma.