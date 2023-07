George Clooney, dopo anni non ha retto su Elisabetta Canalis: “Era ossessionata, lo faceva ogni giorno”

L’attore hollywoodiano rivela il pensiero sulla sua ex, ma anche una terza persona ha fatto emergere una scomoda verità.

Le vacanze estive sono iniziate e in questo periodo la maggior parte dei vip sono letteralmente pedinati dai paparazzi. Tuttavia, con l’avvento dei social network, non serve necessariamente andare lontano per “spiare”, visto che la maggior parte dei personaggi del mondo dello spettacolo mostrano la loro vita in maniera costante.

Questo si può dire di Elisabetta Canalis, che a pochi giorni dal suo arrivo in Sardegna, ha già fatto parlare (e non poco) di sé. Il debutto l’ha fatto salvando una povera tartaruga dispersa per le strade trafficate, ma anche filmando i suoi allenamenti di kick boxing che non hanno freno neanche in vacanza. Adesso però, a venire alla luce è un altro dettaglio, ossia la quantità di foto che la stessa Canalis pubblica nei suoi profili social. Nel profilo Instagram, mostra la sua vacanza a 360°, tra la sua famiglia e il ritorno alla tanto amata terra madre.

Nonostante ciò, gli haters sono sempre dietro l’angolo, e tra i numerosi commenti positivi, troviamo anche diversi utenti che hanno deciso di esprimere la loro disapprovazione. “Sei bellissima e hai un fisico spaziale però hai sempre il cu*o fuori”, scrive un utente. E ancora: “Non c’è una foto in cui si vede bene il tuo viso. Esagerata”. Elisabetta non sembra dar adito a queste critiche, perché in fondo, negli anni passati in cui era sotto l’occhio attento del gossip, ha visto forse di peggio.

Nel dettaglio ricorderemo la relazione con George Clooney, in cui i due, per mezzo di un comunicato stampa diffuso a Londra, hanno annunciato la loro rottura per mezzo di una richiesta esplicita di rispetto e riservatezza da parte della stampa. A distanza di anni tuttavia, arriva la dichiarazione shock.

George Clooney confessa la verità su Elisabetta Canalis

Della loro rottura non si è parlato molto, o meglio, sono stati loro stessi a non proferire parola. A distanza di anni però, una fonte vicina all’attore rivela un dettaglio su Elisabetta, che ad oggi può risuonare familiare a molti.

“Durante le vacanze – ha ammesso l’uomo durante un’intervista – lei trascorreva tutto il tempo nella sua camera, pavoneggiandosi nel suo bikini e andando in spiaggia a passeggiare per essere ripresa dai fotografi. Era ossessionata dall’attenzione che riceveva, George ha perso interesse quando lei gli ha mostrato come era veramente”.

George Clooney non ha mai confermato né tantomeno smentito le parole di questa persona, ma in compenso, in difesa di Elisabetta Canalis ha ammesso: “Elisabetta non la conoscete, non sapete cosa mi faceva: lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.