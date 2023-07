“Ho le lacrime perchè…”: L’amara confessione su Pippo Baudo dal conduttore | È finita davvero

Lo storico conduttore, a seguito di una dichiarazione in diretta tv, ha deciso di rompere il silenzio in merito alle sue condizioni di salute.

Pippo Baudo è uno dei conduttori più longevi della televisione italiana, ma da diverso tempo ha deciso di ritirarsi dalle scene per dedicarsi al d meritato riposo insieme alla sua famiglia. L’uomo in effetti, ha dedicato la sua intera vita alla carriera, non concedendosi mai un attimo di stop. In molti ricorderanno il periodo in cui, alla conduzione di Canzonissima del ’70, scoprì di avere un tumore alla tiroide.

Tuttavia, si tratta di acqua passata, e nonostante in quegli anni abbia sottovalutato il problema, l’uomo è riuscito a debellare il brutto male. Le condizioni di salute di Pippo, in questi anni sono sempre apparse buone, fino a quando un intervento di un ospite ad Italia Sì, ha letteralmente generato panico in studio.

La puntata con la conduzione di Marco Liorni, si è aperta con una lunga intervista a Balistreri, colui che da ben quarant’anni è direttore di palco del Festival di Sanremo. In questa occasione, l’ospite ha ripercorso i momenti epici della sua lunga esperienza, fino all’episodio dell’irruzione di ‘Cavallo Pazzo’ del 1992, dove ha dichiarato che quel festival era a suo parere truccato.

L’amara confessione su Pippo Baudo

Proprio in quell’occasione, al direttore viene alla memoria il buon Pippo Baudo che in quel periodo conduceva la Kermesse. Il direttore, ricordando l’uomo esordisce con: “Pippo ora credo stia male…”, con tanto di lacrime agli occhi. Dopo l’intervento di Balistreri, il conduttore esclama: “Mandiamo un grande abbraccio a Pippo Baudo”. Tuttavia, da quell’episodio la gente si chiede cosa sia successo allo storico conduttore. A rispondere è stato lui stesso.

Pippo Baudo rompe il silenzio: la verità

A seguito della confessione di Pippo Balistreri, i giornali e il pubblico stesso sono rimasti letteralmente basiti da questa affermazione, tanto da ricercare risposte in merito allo stato di salute di Pippo Baudo.

A rispondere è stato proprio lui, durante un’intervista a Il Messaggero. “Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene”, ironizza il conduttore ad oggi 87enne. Tuttavia, Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Franco ha inoltre dichiarato: “Non capisco veramente perché succedano certe cose […] Sarà almeno la terza volta che scatta un tamtam sulla sua salute”.

Lo stesso Baudo infine, ha deciso di chiamare direttamente dal telefono della sua assistente, Dina Minna, precisando ulteriormente: “Non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio”.