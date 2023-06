Addio Fiorello, terribile notizia arrivata nelle ultime ore: fatto fuori a sangue freddo

Il conduttore Fiorello rischia di finire al centro di un clamoroso braccio di ferro: a rischio il suo ritorno a novembre.

L’ultimo anno per Fiorello si è rivelato essere ricco di soddisfazioni dal punto di vista professionale. In particolare, il conduttore ha portato a casa un successo senza precedenti grazie anche al suo ultimo format ossia Viva Rai 2.

Un programma che ha messo a segno tutta una serie di ottimi risultati e che secondo il pubblico andrebbe rinnovato in vista della prossima edizione. Un risvolto che in molti in realtà già davano per certo ed invece qualcosa in queste ore è cambiato.

Il conduttore ha infatti rivelato di alcuni problemi con cui i vertici del format devono fare i conti e che potrebbero costringere gli stessi alla chiusura immediata.

Fiorello, il successo di Viva Rai 2 non basta: un problema inaspettato

Il conduttore Fabrizio Biggio ha rivelato di essere certo del ritorno del format al 99% il prossimo mese di novembre. Maggiori dubbi invece li ha palesati Fiorello che ospite del TG2 Post ha parlato di alcuni problemi da risolvere prima di poter confermare il ritorno del format. A tal proposito ha rivelato: “Ci sono problemi di vicinato. Capisco i vicini che si lamentano e non li posso biasimare“.

A quanto pare coloro che vivono in Via Asiago hanno presentato le loro lamentele al conduttore ed ai vertici della rete a causa dell’eccessivo rumore ad un orario impensabile. Il programma prende infatti il via alle 7.15 e questo in vista del prossimo anno potrebbe rappresentare un problema. Questo anche perché Fiorello ha sottolineato: “Credo che Viva Rai 2 o si fa in Via Asiago o non si possa fare in nessun luogo“.

Rai, le valutazioni in vista di settembre: cosa sta succedendo

Nonostante le parole di Fiorello, la Rai sembra decisa a rinnovare il programma ma allo stesso tempo sono in corso delle valutazioni su di un cambio di programmazione. Secondo quanto riferisce TV Blog, la rete televisiva vorrebbe mandare in onda il format del noto conduttore non più su Rai 2 ma sul primo canale della rete e sempre tra le 7 e le 8.

Questo anche perché i risultati del TG1 sembrano non convince più ed il programma di Fiorello potrebbe essere usato per fare da traino al consueto appuntamento delle 8 con l’informazione. Per raggiungere questo obiettivo però la rete deve prima risolvere il problema con i cittadini e poi convincere il noto conduttore.