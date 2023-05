Amici22, spunta una indiscrezione scandalo: tra i due scoppia l’amore | Coppia spettacolare

Dietro le quinte del talent Amici22 di Maria De Filippi sembrerebbe essere nata una particolare amicizia: la notizia è clamorosa.

Questa 22esima edizione del talent Amici di Maria De Filippi volge al termine. Tra pochi giorni il pubblico sarà chiamato a scegliere il vincitore della categoria canto e quello della categoria ballo. Si arriverà quindi alla conclusione di una complicata edizione del talent costretto a fare i conti con diversi ostacoli.

Allo stesso tempo è stata una nuova edizione ricca di emozioni e, come di consueto ormai da qualche anno a questa parte, anche ricca di amore. Nel corso di questi mesi sono nate tante storie d’amore, alcune sono anche finite mentre altre continuano a far emozionare il pubblico.

A quanto pare però c’è ancora una coppia che non è uscita allo scoperto ed in realtà non deve essere cercata tra gli allievi ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Amici22, le coppie e le simpatie di questa edizione: chi manca all’appello

Sin dalla fase del pomeridiano, alcuni allievi hanno mostrato di avere un feeling speciale. Basti pensare alla ballerina Rita e il cantante Niveo oppure ai cantanti Federica e Piccolo G ed infine alla coppia formata da Meghan e Gianmarco. Tutte storie d’amore che stanno andando avanti anche adesso che tutti hanno lasciato la casetta. A queste coppie va poi aggiunta quella formata da Maddalena e Mattia che però durante il talent hanno preso strade diverse.

Queste sono le coppie che sono uscite allo scoperto in tutti questi mesi ma a quanto pare non è finita qui. Secondo alcune clamorose indiscrezione ci sarebbe infatti un feeling speciale tra due attuali finalisti ma soprattutto una particolare amicizia tra due giurati.

Amici, tra i giurati è scoppiato l’amore: la clamorosa indiscrezione

L’esperta di gossip Deianira Marzano in queste ore ha lanciato un clamoroso doppio scoop sul noto talent di casa Mediaset. Attraverso il profilo Instagram ha infatti rivelato: “Dal dietro le quinte di Amici sembra che due finalisti si piacciano“. In questo caso tutti hanno subito pensato a Wax ed Angelina che sono parsi sempre molto vicini anche se la De Filippi ha più volte sottolineato come il loro sia un rapporto di pura amicizia.

La Marzano ha però aggiunto: “Si parla anche di due giudici che sembrano avere una bella “amicizia”.”. I giurati in questa edizione sono stati Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè con quest’ultimo da poco tornato single. Potrebbe quindi essere lui uno dei giurati coinvolti in questa presunta storia di cui si sa però davvero molto poco.