Flora Canto, avete visto il regalo che le ha fatto Brignano? Roba da film

Flora Canto e Enrico Brignano sono sempre più innamorati. Ecco il regalo mozzafiato che l’attore ha fatto a sua moglie.

Lo scorso hanno Enrico Brignano e Flora Canto hanno deciso di coronare il loro amore e si sono sposati in un’elegante villa laziale. Gli invitati erano circa 150 tra amici e parenti. Tutti hanno partecipato con entusiasmo alla celebrazione.

Flora Canto ha raccontato: “Sono felice che gli ospiti abbiano partecipato alla nostra favola d’amore. È stato tutto perfetto, non era scontato. Gli unici imprevisti si sono presentati la mattina, appena svegli, ma li abbiamo superati brillantemente”.

Infatti, sembra che lo sposo avesse avuto un problema di salute improvviso che stava quasi per pregiudicare le nozze.

Il comico ha infatti avuto il colpo della strega e non riusciva a stare in piedi. Per fortuna la sua futura moglie gli ha fatto una puntura urgente e poi tutto è andato per meglio.

Flora Canto ha ricevuto un regalo davvero meraviglioso da suo marito

Flora Canto e Enrico Brignano, nonostante stiano insieme ormai da anni, sembrano sempre più innamorati e affiatati. I due si sono sposati la scorsa estate e hanno due bambini insieme. La loro sembra davvero la storia delle favole e insieme a Niccolò e Martina formano davvero una famiglia da sogno.

Flora Canto ha di recente detto ai suoi follower sui social network: “Tirando le somme mi sono accorta che i traguardi per me importanti li ho raggiunti: sono una moglie innamorata, sono madre di due bimbi sani e meravigliosi, ho un lavoro che amo. Questa sensazione di appagamento mi ha accompagnato col sorriso mentre soffiavo sulla torta piena di candeline”. Infatti, la donna ha da pochissimo tempo compiuto gli anni e spento le sue sudate 40 candeline.

È una cosa davvero bello che la moglie del comico sia così soddisfatta della sua vita e provi una grandissima gratitudine. Il suo compleanno è stata un’occasione veramente speciale e infatti ricordava la scena di un film, proprio come il loro matrimonio. Suo marito ha pensato di organizzarle una bella festa in un casale che si trova appena fuori Roma, immerso nella bellissima campagna laziale. Inoltre, sembra che non sia finita qui. Infatti Enrico Brignano le ha fatto un regalo veramente mozzafiato, un bellissimo gioiello. Sempre Flora ha infatti raccontato: “Enrico è riuscito a sorprendermi: oltre alla festa, mi ha dato un pacchettino con un gioiello. Ha fatto tutto da solo, senza che io mi accorgessi di nulla. Mi sono commossa”.