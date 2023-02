“…Io e Chiara siamo in crisi”: Fedez lo confessa in diretta tv

È davvero crisi per la coppia Ferragni-Fedez? Le parole del rapper svelano la verità sull’affaire che tiene banco da una settimana

Non basta la proposta di matrimonio in pubblico all’Arena di Verona, e non basta nemmeno il giorno delle nozze dal valore mediatico pari quasi a quello della royal family britannica. La vita di Chiara Ferragni e Fedez deve essere sotto gli occhi di tutti, sempre e comunque, qualunque cosa accada.

Non per niente ne hanno fatto addirittura una serie televisiva, The Ferragnez, dove i coniugi mettono in piazza ogni momento della loro storia, persino quello della terapia di coppia alla quale si sottopongono per smontare le eventuali crisi nel rapporto.

Crisi che sembra essere scoppiata dopo il famoso bacio di Sanremo. Ricapitoliamo per chi si fosse perso il momento. Chiara Ferragni ha avuto l’onore di salire sul prestigioso palco dell’Ariston come co-conduttrice, salvo vedersi rubare la scena dal marito sia con il suo freestyle di accusa a politici e vari, sia con il bacio rubato dal cantante Rosa Chemical dopo aver mimato anche un rapporto.

Fedez in crisi con Chiara Ferragni

Dopo il suddetto bacio sembra ci sia stata una discussione dietro le quinte tra i coniugi, e da allora non postano più nulla assieme sui social. Questo particolare, che per altre persone non vorrebbe dire nulla, è invece indicativo per la coppia iper-connessa e può significare solo una cosa, secondo i follower: c’è aria di crisi.

Una tesi supportata dalle stesse parole di Fedez che, ospite a Stasera c’è Cattelan qualche giorno fa, alla domanda del quasi veggente conduttore: “Se per uno o due giorni non postate niente, i vostri follower partono con delle teorie assurde, mille congetture. Lo senti il peso di doverli sempre aggiornare? A volte aggiornarli è anche un modo per tenerli a bada?” ha spiegato: “A volte io e mia moglie litighiamo, non pubblichiamo roba e la gente pensa che abbiamo litigato ed effettivamente abbiamo litigato veramente”.

Il bacio della discordia?

Sarà davvero così? Sarà stato davvero il bacio tra Fedez e Rosa Chemical il pomo della discordia? A quanto dice l’esperto dei vip Amedeo Venza non è esattamente così: “Lei è ritornata a casa dopo l’esperienza sanremese mentre lui pare sia rimasto in albergo perché avrebbero già discusso la mattina di ieri per motivi ignoti e il bacio con Chemical sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

Intanto sebbene sui social non siano ancora comparsi assieme, Fedez e Chiara Ferragni sono stati avvistati a San Valentino nel centro di Milano entrare in un condominio dove, pare, ci sia uno studio di psicologi. Solita terapia di coppia? Ne sapremo di più nei prossimi giorni.