Barbara D’Urso, sapete quanto guadagna la regina della tv? Cifre incredibili

Vi siete mai chiesti il guadagno di una conduttrice come Barbara D’Urso? ecco la cifra record da rimanere senza fiato

Una delle conduttrici che lascia senza parole per la sua professionalità è lei, Barbara D’Urso. In molti ricordano le sue due famose frasi “cult” come “Salutame a Soreta e Col cuore” che hanno fatto la storia dei suoi programmi. La donna è ha condotto e conduce due talk show di grande successo, Pomeriggio Cinque e Live-Non è la D’Urso. In molti sono sempre stati curiosi di scoprire quale sia il suo guadagno.

La D’Urso si è sempre presentata come una donna determinata, sorridente, allegra e ironica divenendo uno dei personaggi di punta dell’azienda Mediaset. Nonostante ciò, però, i suoi programmi hanno avuto una grande modifica per volere di Pier Silvio Berlusconi; l’amministratore delegato della società ha preferito cambiare i temi puntando sull’attualità e politica, allontanando il cosiddetto “trash”.

La carriera della D’Urso è stata davvero molto brillante, in quanto la donna si è trasferita dalla sua città d’origine a Milano in cerca di fortuna. Ha cominciato a condurre alcuni programmi tra cui Goal insieme ai personaggi di punta dell’epoca. Successivamente, ha dato prova della sua capacità attoriale interpretando in maniera eccellente alcuni ruoli in due fiction tv come La Dottoressa Giò e lo Zio D’America.

Qual è il guadagno della conduttrice Barbara D’Urso?

I più curiosi e attenti ai personaggi televisivi e/o conduttori sono sempre stati interessati a scoprire il guadagno di ciascuno di essi. Ad attirare l’attenzione, questa volta, è stata Barbara D’Urso che ha rivelato, nel corso di una intervista a La Zanzara di non percepire un guadagno poi così alto come si potrebbe pensare.

Le voci di corridoio, però, sembrerebbero affermare il contrario; pare che solo sulle trasmissioni Pomeriggio Cinque e Live- Non è la D’Urso, Barbarella guadagnerebbe 8mila euro a puntata.

Altre voci, invece, punterebbero ad un guadagno annuale pari a 6milioni di euro tra pubblicità, sponsor, trasmissioni, spettacoli teatrali e programmi televisivi.

Proprio la conduttrice qualche tempo fa aveva dichiarato: “Chi è convinto che io guadagni un sacco di soldi si sbaglia di grosso. Guadagno molto poco, esattamente dieci volte in meno di quanto si possa immaginare. Mezzo milione? Ma no. Meno, molto meno! Più ovviamente tutte le tasse del caso che pago con regolarità e di cui vado fiera. Insomma non sto male.. però”.