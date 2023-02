Elimina i cattivi odori del frigorifero | Bastano 5 minuti: ecco come fare

Frigorifero e cattivi odori: questa combo impensierisce puntualmente milioni di massaie: ecco come ovviare al problema.

Croce e delizia di ogni casalinga, la pulizia del frigo rappresenta uno step irrinunciabile per garantire una conservazione ottimale dei cibi al suo interno. Molti prodotti alimentari, infatti, possono lasciare residui organici sui ripiani in plastica e in vetro, esponendo l’intero apparecchio alla proliferazione di batteri nocivi.

In linea di massima, si consiglia di detergere il frigo in modo approfondito e certosino almeno una volta ogni 2 mesi, onde scongiurare l’accumulo di sporcizia, e sanificando così le superfici a contatto con il cibo. La prima accortezza da adottare è lo svuotamento completo dell’apparecchio, in modo da poter agevolmente smontare scaffali e ripiani.

In secondo luogo, consigliamo di staccare la presa della corrente. In tal modo, potrete operare in tutta tranquillità, senza il timore di disperdere energia. Munitevi quindi di guanti e bacinella di acqua tiepida: saranno entrambi necessari per la sgrassatura degli elementi fissi e mobili.

Veniamo alla parte più interessante: bando agli aggressivi detergenti chimici: nella dispensa di casa, abbiamo già tutto l’occorrente per una pulizia profonda del nostro frigorifero!

Cattivi odori nel frigorifero: ecco come debellarli

Le nostre nonne lo sapevano benissimo: con pochi ed economici ingredienti, possiamo provvedere al 90% delle pulizie nell’intera casa. In questo caso, viene in nostro soccorso il bicarbonato. Basterà riciclare un dispenser spray, riempiendo il flacone con acqua tiepida e abbondante bicarbonato. Una volta che i due elementi risulteranno perfettamente diluiti, possiamo utilizzare il liquido come detergente, sciacquando infine le superfici con spugna e l’acqua tiepida nella bacinella.

Anche l’aceto si rivela un ottimo alleato: il suo alto potere sgrassante consente infatti di rimuovere anche le incrostazioni più ostinate. Lo stesso vale per il succo di limone, che aggiungerà inoltre un tocco profumato alle sue proprietà disinfettanti e sanificanti. Asciugate infine il frigorifero con un panno asciutto e morbido. Per quanto riguarda i cattivi odori, torna in auge ancora una volta il profumato limone e, perché no, anche una semplice patata…

Freschezza in 5 minuti: limone e patata in pole position

Una volta rimontato completamente l’apparecchio, possiamo prevenire i futuri cattivi odori in soli 5 minuti. Tagliamo la metà di un limone in fettine sottili, distendendole poi in un piattino da caffè. Poniamo il piatto in un ripiano alto del frigo, e teniamolo in loco per circa una settimana. Quando le fette di limone si deterioreranno, possiamo sostituirle con quelle ricavate dalla metà mancante, e ripetere l’operazione costantemente.

Se invece disponiamo di abbondanti patate in casa, possiamo pelarne una e disporla nei ripiani superiori dell’apparecchio. Essa assorbirà gli odori sgradevoli, mantenendo la freschezza nell’intero frigorifero.