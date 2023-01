Friggere in casa, elimina puzza e unto: ecco come fare

Friggere alimenti permea spesso la cucina di cattivi odori, e favorisce la formazione di unto sui fornelli: ecco la soluzione.

Certamente la frittura è uno dei metodi di cottura più golosi ed invitanti, e rende croccante ogni tipo di carne, pesce o verdura serviti in tavola.

Farina, uovo e olio bollente sono le basi di questa procedura culinaria, anche se negli anni la panatura ha beneficiato di alcuni accorgimenti che la rendono più leggera e digeribile.

Purtroppo, però, la frittura in casa rappresenta la croce e delizia di milioni di massaie. L’odore pervasivo dell’olio, infatti, ammorba puntualmente gli ambienti di casa, valicando facilmente la porta della cucina, ed impregnando tessuti ed elementi di arredo con i suoi sgradevoli effluvi.

Per non parlare, inoltre, delle appiccicose macchie di unto sui fuochi e sulle suppellettili: nonostante le accortezze, gli schizzi di olio possono macchiare le superfici con estrema facilità. Scopriamo dunque come mantenere la zona di cottura impeccabile, senza però rinunciare all’adorato fritto misto!

Friggere in casa: la rivoluzione parte da qui

La tecnologia spesso ci viene in soccorso, offrendoci soluzioni sempre più comode ed innovative ai prevedibili incidenti di percorso quotidiani. In ambito culinario, il progresso sta facilitando la vita a milioni di utenti soddisfatti, incluse le recenti friggitrici ad aria.

Questi dispositivi, presenti sul mercato da un paio di anni, offrono notevoli vantaggi agli utenti, a partire dalla riduzione drastica dei grassi nei cibi, passando anche per la diminuzione dei tempi di cottura. Tecnicamente, le friggitrici ad aria godono dello stesso funzionamento del forno ventilato, ma vantano un aspetto pratico e compatto. Non necessitano dell’impiego di olio o burro: la friggitrice raggiunge facilmente i 180/200 gradi, e porta velocemente gli alimenti ad una cottura croccante e sfiziosa. La simulazione della più canonica frittura ha esiti sorprendenti, e sempre più acquirenti la impiegano per la preparazione di patatine, bocconcini di mozzarella, pollo, verdura e alimenti surgelati.

Friggitrice ad aria: un mondo di vantaggi

Come abbiamo visto, la friggitrice ad aria sforna cibi più salutari e leggeri, ed elimina completamente lo sporco dai piani di cottura. Il suo cestello, più o meno capente, necessita di facile manutenzione, e l’assenza di olio favorisce le procedure di pulizia.

Oltretutto, la friggitrice ad aria permette di risparmiare anche in bolletta: i tempi di cottura contenuti, infatti, comprimono sensibilmente il consumo di gas domestico. Siete pronti a rinnovare completamente la vostra concezione di frittura?