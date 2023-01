Milly Carlucci, dopo anni l’ha spifferato finalmente: “Se avete notato la nostra giuria non ha…”

A Ballando con le Stelle è importante curare tutto nei dettagli. A tal proposito, Milly Carlucci fa una confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato. La notizia ha fatto il giro del web e le sue rivelazioni sembrano essere veritiere.

Milly Carlucci è ormai conosciuta come la storica conduttrice dei talent show di successo di RaiUno. Ormai ne è diventata la madrina. La rete televisiva storica italiana, infatti, le ha affidato la conduzione di tanti programmi che hanno riscosso un successo clamoroso. Nel programma “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly vediamo numerosi Vip gareggiare in coppia con ballerini professionisti che si esibiscono in balli e varie esibizioni. La Carlucci è famosa anche per aver condotto “Il cantante mascherato” e “Notti sul ghiaccio”.

Milly Carlucci ha confessato di portare sempre delle lenti chiare. Questo le serve per non far trasparire i segni della stanchezza e per apparire sempre bella pimpante. Apparire stanchi non gioverebbe alla perfetta riuscita di tutte le sue trasmissioni di successo. Si vocifera che Milly Carlucci condurrà una trasmissione sempre sulla Rai con l’artista Riccardo Cocciante. Quest’ultimo è stato protagonista anche nella finalissima di Ballando con le stelle e ora potrebbe essere il suo braccio destro in un altro programma.

La confessione di Milly Carlucci

La conduttrice ha rilasciato un’intervista dove ha cercato di far tacere le polemiche nate dopo la finalissima di Ballando con le Stelle, rivendicando la completa trasparenza del programma. Secondo la conduttrice la vittoria di Luisella Castamagna è stata legittima.

C’è in corso una querela che vede protagonista Selvaggia Lucarelli con i giurati del programma. Milly difendendo l’edizione appena conclusasi di Ballando con le Stelle dichiara: “Il fatto che nascano discussioni all’interno della giuria dimostra quanto tutti e cinque i giurati siano liberi di esprimere il loro pensiero senza filtri. Avete notato che non hanno l’auricolare come in tanti altri talent?”

“Nessuno può pilotarli. Li abbiamo voluti tutti e cinque per la loro forte personalità e perché dicano sempre quello che realmente pensano“ – queste le sue parole. Milly si è detta poi contenta della vittoria della Costamagna e per questo motivo ha concluso dicendo: “E’ stata molto brava. Dopo il ripescaggio, ha avuto solo due settimane per allenarsi e ripetere tutti i balli, che ha poi eseguito nella puntata finale. E il sistema del ripescaggio è nel regolamento fin dalla prima edizione. Mi dispiace solo per Gabriel Garko”.