Cane triste | 10 segnali allarmanti: ecco cosa devi fare immediatamente

Sai davvero riconoscere se il tuo cane è triste? Ecco tutti i segnali di malessere più frequenti nei pelosi di casa, e quando preoccuparsi.

Come ben sappiamo, anche i pet provano emozioni al pari degli esseri umani. Cani e gatti, come molti altri animali, sono in grado di provare ovviamente amore e affezione, euforia, disappunto, paura e… persino tristezza. Può infatti accadere, specialmente nel cane, di ravvisare alcuni comportamenti anomali, che fungono da veri e propri campanelli d’allarme circa il suo benessere psico-fisico.

Escludendo cause di tipo clinico, per le quali è sempre consigliabile ricorrere tempestivamente all’intervento del veterinario di fiducia, possiamo isolare alcuni tratti tipici della tristezza nei cani, e porvi rimedio con semplici accorgimenti. Scopriamo quali.

Il tuo cane è triste? Ecco i 10 comportamenti da tenere d’occhio

Chi, meglio di te, conosce meglio il tuo cane? Sicuramente avrai familiarità con la sua indole, il suo carattere e le sue preferenze. Sai cosa lo irrita, cosa lo spaventa, quali sono i trigger che scatenano in lui ansia, felicità, oppure come calmarlo nei momenti di entusiasmo travolgente. Riesci persino ad anticipare le sue mosse, approfittando del vostro legame per beccarlo in flagrante nelle situazioni più improbabili ed esilaranti, come i furtarelli di cibo e le buche in giardino.

Per tale ragione, se il tuo cane è triste o demotivato, può sembrarti facile decifrare il suo comportamento, addebitandolo ad una giornata “no”, oppure ad una stanchezza eccessiva. Un team di esperti, però, ha stilato i comportamenti più comuni nei 4 zampe quando persiste in loro uno stato d’animo negativo. Se, unitamente alla mancanza di energia, il tuo cane evita di farti le feste e di correrti incontro al tuo ritorno, questo è un grosso alert circa il suo stato mentale.

Inoltre, possiamo notare anche pisolini insoliti e troppo prolungati, conditi da guaiti e gemiti al momento di sdraiarsi. Gli occhi possono apparire spenti e spesso socchiusi, nonostante le molte ore di riposo. Il cane triste, infine, sembra disinteressato anche ai suoi giochi preferiti, mangia con poco trasporto e tende a rifiutare persino le passeggiate outdoor. Può inoltre cominciare a nascondersi in zone isolate della casa, oppure apparire confuso e spaesato anche in presenza dell’intera famiglia.

I suggerimenti utili se il tuo cane è giù di corda

Se hai notato questi sintomi nel tuo cane, niente paura! Fortunatamente di solito bastano pochi e basilari accorgimenti per rimediare al suo stato d’animo abbacchiato. Innanzitutto, rivolgiamoci a lui con più dolcezza del solito, vezzeggiandolo e colmandolo di complimenti.

In secondo luogo, cerchiamo anche di proporgli attività all’aria aperta, meglio se al mare o in montagna. Se il pet sembra rifiutare tali diversivi, trascorriamo del tempo con lui semplicemente in giardino, oppure spingendolo a compiere i percorsi abituali: una boccata di aria fresca può fare miracoli per l’umore.

Last, but not least, coccoliamo anche il suo palato. Invece delle solite crocchette, premiamolo con degli snack speciali e gustosi, facendo leva sulle sue papille gustative e, contemporaneamente, sull’affetto reciproco.

È proprio vero: ai cani manca la parola. Se conosciamo a fondo, però, le abitudini del nostro peloso, riusciremo sempre a stabilire un contatto preferenziale con lui, tutelando costantemente anche il suo equilibrio mentale!