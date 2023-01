Mara Venier, purtroppo è successo: addio all’amore della sua vita | È finita

Dopo tanti anni insieme, Mara Venier dice definitivamente addio all’amore della sua vita. Ecco cosa succede alla Signora della domenica

Mara Venier è considerata da tutti la Signora della domenica perché da tantissimi anni conduce la trasmissione televisiva Buona Domenica.

Grazie a questo programma, ha potuto conquistare il cuore degli italiani, portando un po’ della sua allegria in tutte le loro casa.

Da molti anni è legata a Nicola Carraro, ex produttore, con il quale ha messo su un progetto di famiglia molto importante e si è anche sposata.

Eppure, Mara si prepara a dire addio per sempre al suo grande amore. Vediamo cosa è successo alla conduttrice.

Mara Venier gli dice addio per sempre

Mara Venier è stata spesso al centro del gossip per le sue storie d’amore. Infatti, la donna, pur non avendo avuto tantissime relazioni, ha avuto tutti rapporti estremamente lunghi e seri con diversi uomini sia dello spettacolo che non. La Signora della domenica si è sposata per tre volte. È stata anche con il noto attore Pier Paolo Capponi che è morto qualche anno fa. Insieme a lui ha avuto un figlio che l’ha resa nonna. Mara Venier è molto legata a suo nipote, vanno molto spesso in vacanza insieme.

Tuttavia, la conduttrice è molto conosciuta soprattutto per la sua scoppiettante carriera. Infatti, ha iniziato a lavorare da giovanissima, inizialmente come attrice, partecipando a numerosi film e fiction televisive sia per Mediaset che in Rai. La sua vera vocazione, però, non è mai stata davvero il cinema. Il suo sogno era quello di lavorare per la televisione come conduttrice. La grande opportunità arriva per lei nel 1993, quando le viene chiesto di condurre il famosissimo programma Rai “Domenica In”. La trasmissione diventa il grande amore della sua vita, eppure sembra che tra poco sarà costretta a lasciarlo.

Infatti, Mara Venier potrebbe dire addio per sempre al programma domenicale che ha condotto per quasi 30 anni della sua vita. Domenica In è stata letteralmente la casa della conduttrice per tutto questo tempo. La trasmissione le ha dato un sacco di notorietà, nonché la possibilità di crescita professionale che la donna sognava da tempo. Tuttavia, anche gli amori della vita finiscono e spesso bisogna prepararsi a lasciarli andare. È già da un po’ che Mara Venier ha espresso la volontà di abbandonare il programma perché si sente stanca e non ce la fa più a portare avanti un progetto così impegnativo. Potrebbe però tornare a fare l’attrice, prendendo parte a qualche produzione cinematografica.