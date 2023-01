Francesca Chillemi al settimo cielo: “Ci sarà un matrimonio” | Fan impazziti

L’attrice siciliana non riesce più a contenere la sua gioia, spiazzando anche i suoi fan. Scopriamo insieme i dettagli.

Francesca Chillemi è nota al grande pubblico per aver vinto il concorso di Miss Italia nel 2003, un’esperienza che per lei ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio. Non passa infatti molto prima prima che la ragazza debutti sul piccolo schermo in diverse celebri serie televisive come Il commissario Montalbano e Un medico in famiglia.

DA qualche anno invece veste i panni di Azzurra in Che Dio ci aiuti, una serie targato Rai Uno che sta ottenendo un successo strepitoso. Il 12 gennaio comincerà la settima stagione che vedrà proprio Francesca tra le protagoniste.

Il matrimonio

La nuova stagione però sarà caratterizzate da qualche cambiamento. Infatti uscirà di scena Elena Sofia Ricci, che per ben 6 stagioni ha interpretato Suor Angela. Un addio arrivato in modo inaspettato ma la scelta è stata della stessa attrice. Quest’ultima infatti ha dichiarato di volersi dedicare ad altre esperienze lavorative, che includono anche una tournée teatrale “Le dolci ali della giovinezza”.

Inoltre l’attrice non ha nascosto il suo desiderio di interpretare altri ruoli, visto che gli ultimi 10 anni l’hanno vista nei panni di Suor Angela, un personaggio che ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani, che ne hanno apprezzato il suo carisma e la sua perspicacia. La sua uscita però non ha allontanato i numerosissimi fan che finora hanno seguito religiosamente la serie. Inoltre non devono aspettare a lungo prima dell’inizio della settima stagione: la prima puntata andrà in onda il 12 gennaio.

Secondo quanto dichiarato dagli attori e dai produttori, i nuovi episodi avranno in serbo diverse sorprese. Prima di tutto i protagonisti assoluti della stagione saranno Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, e Pierpaolo Spollon, nel ruolo di Emiliano, giovane psichiatra.

Durante uno dei promo trasmessi in questi giorni si vede Emiliano alle prese con i preparativi del suo matrimonio con Elisabetta, soprannominata “la moglie perfetta”. Questa notizia arriva un po’ a sorpresa considerando che l’ultima stagione si è conclusa con la fine della relazione del giovane con la sua compagna Monica, che si è innamorata di Nico.

Nella clip andata in onda è presente anche Azzurra, che ha un piccolo gioco di sguardi con Emiliano. Magari la coppia sta tramando qualcosa alle spalle di Suor Angela. Chissà cosa accadrà nella prima puntata? La cosa certa è che lo scopriremo tra poche ore.