Il sogno di una casa tutta tua si avvera: con il Fondo Prima Casa accendi un mutuo garantito al 90% dallo Stato | È come pagare un affitto, nessun anticipo richiesto

Cambia tutto con il Fondo Prima Casa, adesso puoi richiedere la garanzia fino al 90% quando accenni mutuo per l’acquisto della tua prima casa.

Negli ultimi anni abbiamo avuto avuto modo di vedere come lo Stato sia intervenuto sulla garanzia riguardante l’acquisto della prima casa, sono state fornite agevolazioni sul pagamento delle tasse nel tentativo di rendere il mantenimento dell’abitazione più semplice.

Recentemente, però, molti italiani hanno lamentato la difficoltà nell’acquisto della propria abitazione che deve fungere come casa principale per sé la propria famiglia, motivo per cui il governo ha lavorato attivamente sul Fondo Prima Casa. Lo scopo è quello di garantire a se stessi un’abitazione, aiutati così dallo Stato che si fa garante dell’acquisto.

Il Fondo Prima Casa ha subito non poche variazioni, ma quella più importante riguarda la percentualità di garanzia sull’investimento, la quale arriva sulla soglia del 90%.

Una grande notizie che è stata diffusa proprio durante le ultime settimane, la quale è stata accolta in modo positivo dagli italiani che stanno già espletando le pratiche per avere accesso al fondo.

In cosa consiste il Fondo Prima Casa

Facciamo riferimento a un fondo di garanzia messo per coloro che non hanno maturato i requisiti necessari richiesti dalle banche per accendere un mutuo, ma nonostante tutto sono in possesso di ciò che realmente serve: molto spesso in anticipo, un contratto a tempo indeterminato, ecc…

Ciò che realmente manca per avere accesso al mutuo è la garanzia di natura personale, facciamo riferimento a un ipotetico garante ruolo che può essere ricoperto da un familiare, da una persona a noi molto vicina o da qualsiasi altro parente che accetta la sfida. Con il fondo di garanzia, invece, quest’ultimo passaggio può essere bypassato perché lo Stato si fa garante e copre il 50% del credito concesso e non solo, dato che in alcuni occasioni questo può salire all’80% del costo dell’acquisto del mobile purché il destinatario non superi 40.000 euro di ISEE. Dunque, per avere accesso al Fondo Prima Casa il richiedente deve avere un’età inferiore ai 36 anni, Si deve riferire a nuclei familiari figli minori conviventi, oppure diretto a coppie coniugate o more uxorio, ovvero conviventi.

In che caso sale al 90% il fondo per la prima casa?

secondo quanto stabilito dalla nuova legge di bilancio, dunque, tale fondo per l’acquisto della prima casa può anche salire al 90% ma solo per tre categorie di destinatari.

In questo caso specifico facciamo riferimento a nuclei familiari con tre figli di età inferiore 21 anni i quali non devono superare un Isee di 40.000 euro l’anno, insieme a coloro che invece hanno un nucleo composto da quattro figli sotto i 21 anni ma con un Isee, il quale sale a 50.000 come tetto massimo in caso di nuclei familiari che abbiano cinque o più figli di età inferiori ai 21 anni.