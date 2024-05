In arrivo il nuovo bonus figli: 1.600€ già pronti da accreditare sul tuo conto corrente | Agevolazioni bomba per famiglie numerose

Importantissime novità per i genitori italiani, da oggi sarà possibile affrontare più facilmente varie spese grazie a questo bonus da 1600 euro… ecco come puoi richiederlo.

Durante gli ultimi anni sono stati messi a disposizione numerosi mezzi e sussidi economici, così da poter provvedere in modo più sereno al mantenimento della propria famiglia prestando attenzione alle varie incombenze quotidiane.

La conferma di quanto detto arriva anche dall’arrivo dell’Assegno Unico e Universale destinato ai figli minori, il quale può essere erogato fino all’età di 21 anni per coloro che hanno deciso di continuare il percorso di studi.

Eppure, c’è un bonus di 1600 euro circa destinato ai genitori, ancora molto sconosciuto e che può essere richiesto facilmente chiedendo l’aiuto del commercialista o del caf.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e come poter richiedere il sussidio in questione, insieme alla condizioni necessarie per avere accesso alla somma in questione.

Le famiglie italiane hanno diritto a questo bonus per i loro figli

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, sono numerosi i bonus messi a disposizione dallo Stato Italiano per le famiglie, così da provvedere al loro sostentamento quotidiano. Nella lunga lista in questione, insieme all’Assegno Unico e Universale, vanno aggiunti anche l’Assegno dei Comuni, il Bonus Nido, il Bonus Cultura e non solo.

In questo calderone rientrano anche detrazioni per il figlio a carico e quello per le spese sostenute dallo stesso, ma solo nei casi che ti indicheremo di seguito.

Ecco come richiedere il bonus in questione

Facciamo riferimento a quei nuclei familiari che hanno in carico figli dai 18 ai 24 anni o dai 24 in su, in entrambi i casi si ha diritto a un bonus in differente modalità. Per i figli minori di 24 anni che hanno un reddito fino a 4000 euro, dunque, riceveranno 800 euro di credito, che arrivano a 1600 se i figli sono due. La soglia di denaro si assottiglia per coloro che hanno figli a carico dai 24 anni in sù, ma che devono avere un reddito di 2840,51 euro. Il bonus che i genitori riceveranno, dunque, è una detrazione Irpef che verrà inserita nella nostra Dichiarazione dei Redditi da usare per il pagamento delle tasse.

Nel caso delle spese da portare in detrazione e sostenute dal figlio, quindi, facciamo riferimento a quegli investimenti che vengono fatti dallo stesso e che possono essere portate in detrazione dal genitore che l’ha in carico nel suo modello Irpef. In questo modo, quindi, potrete vedere assottigliarsi in modo considerevole le spese da sostenere per il pagamento delle tasse dovute.