Allerta alimentare, ministero della Salute ritira tonnellate di questi lotti dagli scaffali | I consumatori avevano notato un sapore strano, poi la scoperta

Il Ministero della Salute lancia l’allerta alimentare. Elevata la quantità di prodotto che è stata sequestrata nei giorni scorsi.



In ambito alimentare la sicurezza viene messa sempre al primo posto. Questo è indispensabile per garantire al consumatore la possibilità di consumare alimenti senza essere esposti a rischi che a volte possono anche essere notevoli. Il settore alimentare sottopone i prodotti a una serie di controlli, che permettono di avere la sicurezza della loro qualità.

Generalmente si interviene su ogni alimento, ma anche su prodotti come detersivi per l’igiene del corpo e della casa, con l’unica finalità di offrire la sicurezza al consumatore, di non acquistare ciò che non è dannoso per se stesso. Nonostante tutta la filiera, che la produzione deve seguire, è possibile che di tanto in tanto capiti sul mercato un prodotto che deve poi essere ritirato.

Questo avviene quando a seguito di controlli post produzione post vendita, si scopre la presenza di elementi che non garantiscono la qualità e la sicurezza del prodotto. In questi specifici casi le aziende produttrici, insieme al ministero della salute, provvede ad emanare una comunicazione.

Nel caso in cui il prodotto è già stato immesso sul mercato, si dovrà poi procedere con il ritiro, e la distruzione del prodotto, che dovrà essere dato velocemente dalla vendita al dettaglio all’ingrosso.

Le indicazioni in caso di comunicazione di allerta alimentare

Nei momenti in cui è ministero della salute emette comunicazione di un prodotto che viene ritirato, questa viene pubblicata sul sito ufficiale del ministero stesso. Quindi viene indicata con precisione l’origine di ciò che viene tolto dal mercato, l’azienda produttrice, la sede in cui è stata portata a termine la lavorazione.

Inoltre vengono indicati anche il numero di lotto, la grammatura e la data data di scadenza. In questo modo anche coloro che hanno provveduto già all’acquisto dell’alimento, di un qualunque altro bene di consumo, potranno identificarlo velocemente e procedere volare istituzione presso il punto vendita di riferimento.

Allerta alimentare sul latte

I prodotti caseari finiscono nel mirino dei controlli e creano allerta alimentare. Questa volta ad essere ritirati dal commercio, sarebbero dei lotti di latte, che avrebbero un sapore non conforme a quello standard.

in particolare ad essere richiamato è stato un atto in vendita presso i centri Esselunga, Pavilat venduti in bottiglie in Pet da 500ml e da 1 l. Questo marchio é prodotto dalla Latteria Soresina SOC. COOP. Agricola di Via dei Mille di Soresina, in provincia di Cremona, il cui marchio di identificazione è IT 03 171 CE.