Metti un tappo di sughero nel frigorifero e aspetta qualche giorno | È il segreto degli chef

Metti ora un tappo dentro al tuo frigo e dopo un paio di giorni guarda che cosa è successo. L’abile trucchetto.

Indubbiamente in ogni casa e soprattutto cucina che si rispetti non può mai e poi mai mancare un valido e capace frigorifero. Fatto sta che esso, da quando lo facciamo installare se ne sta sempre attaccato alla presa di corrente. Dunque ci costa un botto a livello di consumi in bolletta. Ed è per questo motivo che dobbiamo stare attenti a come lo usiamo.

Per prima cosa non teniamo aperta eccessivamente la sua anta altrimenti il suo proverbiale freschino se ne andrà in men che non si dica e lui per riaverlo dovrà mettere in atto un mega lavoro, consumando un botto di energia. Lo stesso dovrà necessariamente fare se inseriremo al suo interno del cibo ancora caldo.

Occhio anche a farlo posizionare vicino a fonti dirette o indirette di calore, così come a non farlo distanziare almeno un paio di centimetri dalla parete. Se eviteremo ciò lui di certo funzionerà meglio. Inoltre se vogliamo risparmiare in bolletta puntiamo sull’acquisto di uno moderno, ad alto risparmio energetico.

Frigorifero, mettici all’interno un tappo di sughero e non ti pentirai

Al di là di ciò ricordiamoci che dobbiamo sempre provvedere alla sua puntuale e mirata pulizia oltre che igienizzazione sia per quanto concerne la parte esterna che quella interna. E ciò è fondamentale tenerlo sempre bello a mente per evitare che sia lo sporco che i batteri vadano a contaminare il cibo da noi acquistato con tanti sacrifici e che conserviamo nel nostro frigo.

Anche perché poi noi lo ingeriamo e quindi entra a diretto contatto con il nostro organismo. E ciò non è di certo il massimo per la nostra salute che è il dono più prezioso ma anche più fragile che abbiamo. In ogni caso se vogliamo avere d’ora in poi un frigo al top inseriamoci un tappo di sughero. Dopo qualche giorno capiremo il perché.

Ciao ciao cattivi odori

In sostanza il famoso tappo catturerà in men che non si dica i cattivi odori che fin troppo spesso affollano l’elettrodomestico in questione. Per sfruttarlo al massimo bisogna tagliarlo a metà, quindi bagnarlo con dell’olio essenziale della profumazione che più ci aggrada e, infine, riporlo un piattino o in un bicchiere.

Lasciamolo lì per un paio di giorni ma mai di più. A quel punto noteremo la differenza e per proseguire ad avere a nostra disposizione un bel frigo profumato possiamo ripetere il trucchetto cambiando però il tappo che, avendo percepito i cattivi odori, non sarà più ovviamente in alcuna maniera utilizzabile.