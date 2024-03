WhatsApp, addio all’ultimo accesso nascosto: ecco cosa devi fare per scoprirlo

WhatsApp, ciao ciao all’ultimo accesso nascosto. Il trucchetto per stanarlo comunque.

Indubbiamente ora come ora non possiamo fare a meno di WhatsApp. Non per nulla, dati e sondaggi alla mano, la usiamo, pardon, sfruttiamo, più volte al giorno, sia per motivi prettamente privati e sentimentali, che altri ben più professionali. Utilissima per inviare e ricevere messaggi di testo in tempo reale, lo è anche per “spedire” allegati e file di vario tipo, oltre che di grandi dimensioni.

E poi le sue note vocali sono diventate ormai un vero e proprio must per tutti quanti. Tant’è che ogni giorno ne inviamo e ne riceviamo tantissime. Anzi, pare che in moltissimi casi abbiamo sostituito di gran lunga le classiche telefonate. Le videochiamate che sono state gett0natissime soprattutto durante i passati lockdown, ora sono lo strumento numero uno per le call di lavoro.

E lo sono diventate, a onore del vero, dopo che è arrivata WhatsApp Web che ci consente, per l’appunto, di utilizzare questa fantastica e amatissima app, anche sul nostro Pc. Nel contempo sono arrivate pure tante altre migliorie che hanno riguardato molti aspetti come la grafica che è diventata sempre più accattivante.

WhatsApp, ciao ciao all’ultimo accesso, come puoi scoprilo

Anche per quanto concerne gli emoticon possiamo dire che ce ne sono per tutti i gusti. Ergo chattare con i nostri amici è diventato ancora più divertente e spassoso. E anche l’assai ghiotta possibilità di aggiungere una Storia e uno Stato pare che sia stata accolta con un vero giubilo dai suoi numerosissimi fruitori.

Ovviamente uno dei grandissimi punti di forza di WhatsApp è il fatto che sia totalmente gratuita e che possiamo godere a iosa anche di tantissimi aggiornamenti che sovente ci lasciano senza fiato. Ora però c’è un’assai annosa questione che tormenta i più. Riguarda l’ultimo accesso. Come fare per scoprirlo se l’altro lo ha nascosto o se sei tu che hai optato per questa scelta?

Basta un poco di fortuna e un piccolo trucchetto

Cominciamo con il dire, per dovere assoluto di cronaca, che se hai pensato bene, per tutelarti al massimo, di puntare su questa opzione, di riflesso non potrai notare nemmeno gli ultimi accessi di coloro che hai aggiunto su WhatsApp a meno che non “becchi” l’utente online in quel preciso momento da definire decisamente molto fortunato.

E poi c’è in realtà un altro scaltro ma comunque assolutamente lecito e legale trucchetto che puoi mettere in atto per scovare l’ultimo accesso in chat di una persona. Se siete iscritti a un gruppo potrai infatti notarlo. Insomma, come hai potuto chiaramente notare, alla fine un modo per scoprire quello che vogliamo c’è. Basta solo aguzzare l’ingegno!