La velocità massima della tua macchina è scritta sulla ruota | Non è quella che indica il costruttore

Tutti coloro che sono appassionati di automobili ora riceveranno una bella notizia. Diciamo che per conoscere la velocità massima della propria autovettura dovranno guardare la ruota.

Sono in molti coloro che, ancora prima di patentarsi, possiedono una grande passione per le automobili tanto che si interessano, magari senza nemmeno essere mestieranti, di cilindrate, motori e soprattutto della potenza della propria automobile. Ovviamente nei limiti consentiti dalla Legge, quest’ ultimi amano molto il brivido della velocità.

Pensandoci bene, anche coloro che nelle propria vita fanno ben altro sovente investono, una volta diventati adulti, nell’acquisto di bolidi solo per il gusto di lasciarsi andare un po’ troppo liberamente alla guida soprattutto nelle ore notturne e nelle zone poco trafficate. Il problema è che un conto è correre su pista ed essere dei professionisti, ben altro quello che fanno queste persone.

Sono tra l’altro moltissimi gli sport che prevedono la guida di autovetture, senza pensare per forza di cose alla classica Formula 1. Si può benissimo difatti parlare di autocross, disciplina che è anche stata ampiamente mostrato nella pellicola dell’amatissimo due cinematografico Bud Spencere & Terence Hill, Altrimenti ci arrabbiamo oltre che di Gran Turismo.

Automobili, una passione intramontabile

Tutti quanti gli sport automobilistici menzionati nelle righe precedenti inoltre sono nel tempo anche stati resi fruibili anche in numerosi videogiochi di differenti piattaforme quali ad esempio i colossi come Nintendo e Playstation. Coloro che invece hanno conosciuto da vicino il mondo dei motori hanno poi proseguito gli studi in tale direzione.

Alcuni sono diventati meccanici, altri carrozzieri e altri ancora hanno avuto la fortuna di essere diventati piloti, sebbene anche le prime due professioni va detto che possiedono anche loro una grandissima importanza nel mondo della corse automobilistiche. Tuttavia, una domanda che molti appassionati si pongono è la seguente: dove è possibile individuare la reale potenza di un’automobile? A quanto pare nella ruota.

Attenzione agli penumatici, qui è indicato un codice

Come appena accennato va detto che una grandissima importanza in un veicolo, in particolare di un’automobile, ma non necessariamente da corsa, sono le ruote e i penumatici. Proprio qui dobbiamo porre la nostra attenzione se vogliamo venire a conoscenza della reale potenza e velocità della nostra macchina.

Qui si trova un codice, denominato appunto codice di velocità, dove troviamo indicati dei valori specifici. Si tratta in poche parole di un valore alfanumerico associato alla velocità massima supportato dal mezzo specifico. Il codice è calcolato dal produttore, quindi si tratta di un’indicazione ben precisa. Dunque se vogliamo saperne di più sulla velocità, sono da consultare i penumatici.