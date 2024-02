Risparmi il 60% di energia se premi questo pulsante della lavatrice | Usalo sempre e spendi due spicci

Risparmi il 60% di energia elettrica se schiacci questo pulsante della tua lavatrice. Provare per credere!

Con la brutta aria che tira nel nostro Paese l’imperativo, che è bene ripetersi mentalmente come una sorta di mantra, rimane sempre quello di risparmiare il più possibile. Ovviamente dobbiamo farlo in maniera intelligente. Il che significa, in parole povere, di riuscire comunque a vivere una vita più che dignitosa per la nostra salute sia fisica che mentale.

In poche parole si potrebbe iniziare a tagliare le spese eccessive, dunque prevedere un budget più basso per gli svaghi, per poi premiarci con qualcosina di più sostanzioso di tanto in tanto. E per poterlo fare possiamo anche incominciare a utilizzare in maniera più furba i nostri elettrodomestici, a iniziare dalla lavatrice.

Di certo non ne manca mai una in ogni casa e se facciamo parte di una famiglia numerosa o comunque con bimbi piccoli a carico siamo soliti ad azionarla anche più volte nel corso della giornata. Ovviamente il consiglio è quello di andarci piano in tale direzione altrimenti le nostre bollette di energia potrebbero raggiungere le stelle. Il che con la grande crisi che tuttora vige nel nostro Paese sarebbe da evitare come la peste.

Lavatrice, schiaccia questo tasto e risparmi fino al 60% in bolletta

Tanto più che i rincari che ci sono stati e hanno invaso letteralmente tutti quanti i settori non hanno la minima intenzione di arrestarsi, perlomeno non a stretto giro. Pertanto se vogliamo lasciare dei soldini in più nel nostro portafoglio o conto corrente, sia esso bancario che postale, prestiamo attenzione all’utilizzo che facciamo pure della nostra lavatrice.

Per prima cosa azioniamola solo se a pieno carico e cerchiamo di accenderla in quelle fasce orarie dove i consumi si abbassano. Per conoscerle è bene verificare le informazioni relative presenti sul contratto che abbiamo firmato con l’azienda erogatrice. E poi optiamo per cicli di lavaggi brevi oltre che sull’Eco che consuma molto meno. Infine schiacciamo questo tasto se vogliamo davvero risparmiare.

Punta al lavaggio a freddo

Di quale si tratta? In sostanza se dobbiamo lavare capi che non sono particolarmente sporchi e che non necessitano per la verità di lavaggi a grandi temperature, come quelli sporchi di sangue, di urine oppure di quelli appartenenti a persone malate o infette, possiamo dire di sì a un bel abbassamento di gradi.

Se infatti opteremo per i 30°, dunque a un lavaggio praticamente a freddo, non solo otterremo comunque un buon risultato, ma potremmo notare un grandissimo risparmio in bolletta di energia fino al 60%. Per portare a casa, come si suol dire, un processo ottimale puntiamo all’utilizzo di detersivi di qualità, ancora meglio se specializzati in lavaggi di questo tipo.