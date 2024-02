Risparmio energetico, questa tecnologia taglia il 40% delle spese | Installala subito a casa tua

In poche mosse puoi abbassare considerevolmente l’importo delle bollette di luce e gas: ecco come il progresso aiuta le tasche dei cittadini.

Negli ultimi tempi, un numero sempre maggiore di utenti sfruttano la tecnologia e le innovazioni tecnologiche per migliorare il loro stile di vita, ottimizzando i tempi e riducendo gli sprechi.

In effetti, l’impatto della domotica nel quotidiano può incontrare le esigenze dei cittadini, contribuendo alla creazione di autentiche “smart home”, con elettrodomestici controllati da remoto e l’uso di assistenti virtuali.

L’unico elemento necessario per lo sviluppo dell’intelligenza virtuale in casa è la presenza di una connessione internet solida e affidabile, nonché l’acquisto di elettrodomestici appropriati e configurati per dialogare con le stessa.

Ecco dunque come la domotica può tagliare facilmente le bollette per le utenze domestiche, ovvero la luce, l’acqua e il gas, e facilitare il tenore di vita dei singoli cittadini.

I vantaggi della domotica in casa

Grazie al controllo da remoto, l’abitazione può essere sotto sorveglianza attiva 24 ore al giorno, grazie alle applicazioni che, mediante l’uso di telecamere, forniscono una panoramica in tempo reale sulle stanze di tutto l’immobile, strategia che minimizza il rischio di furti o home invasion.

Da non trascurare anche il comfort: gli scenari temperatura, illuminazione e clima possono essere modulati anticipatamente dai fruitori, permettendo così uno stile di vita adeguato alle diverse stagioni nel corso dell’anno. Una casa domotica risulta inoltre di semplice gestione grazie alla connessione con le interfacce virtuali, e garantisce costi di gestione più ridotti. Uno de vantaggi più rilevanti, infatti, è la possibilità di impostare, anche a tempo, l’accensione o lo spegnimento delle luci, oppure impostare la temperatura ideale per le diverse fasce orarie, riducendo i consumi. Tale risparmio è facilmente verificabile in bolletta, e può tagliare fino al 40% delle spese per le utenze, solamente con l’utilizzo di un’App!

Domotica in casa: il valore dell’immobile è incrementato

Se si installano in casa elettrodomestici che dialogano con l’intelligenza virtuale, ovviamente con classe energetica ad alte prestazioni, l’immobile acquisisce prestigio e valore di mercato aggiuntivo, e li mantiene nel tempo.

Da non trascurare anche il basso impatto ambientale delle case dotate di domotica e l’efficienza energetica da esse garantita: esse possono contribuire al risparmio fino al 30% rispetto ad un’abitazione tradizionale. Le luci dimmerabili, la gestione dei tendaggi per sfruttare il calore del sole e l’attivazione degli elettrodomestici solo al bisogno sono solo alcuni esempi di come l’intelligenza artificiale può arrivare in aiuto dei suoi fruitori.