Addio forno incrostato: puoi pulirlo con questo prodotto in 5 minuti | Ecco il trucco salva vita

Ciao ciao forno paurosamente incrostato. Puoi renderlo come nuovo in 5 minuti con questo prodotto.

No, non è proprio il massimo notare che il nostro amato forno sia ricco di incrostazioni. Di certo non sono molto belle da vedere quando ci troviamo a trascorrere del tempo in cucina. Tanto più che se le notassero parenti, amici o vicini di casa non ci faremmo una gran bella figura. Ricordiamoci infatti che pure l’estetica ha sempre il suo perché.

Inoltre le incrostazioni possono alla lunga risultare assai deleterie non solo per il cibo che poi andiamo a cucinare e cuocere nel forno ma anche per la nostra salute in linea generale che dovrebbe starci più a cuore. Difatti alcuni residui potrebbero finire nei vari alimenti che poi ingeriamo. E capite bene che ingerirle non sarebbe il massimo.

Fatto sta che molte volte, vuoi per pigrizia o per la mancanza di tempo, vista la grande frenesia della vita moderna, non riusciamo a eliminarle subito o comunque in maniera alquanto tempestiva. Ciò è un vero peccato dal momento che più aspettiamo e più rischiamo che diventino toste da togliere.

Addio forno incrostato, puoi pulirlo così in cinque minuti

Tuttavia non disperiamoci e non facciamoci prendere dal panico che, insieme alla fretta, non sono mai e poi mai dei grandi consiglieri. E non pensiamo nemmeno di sfruttare prodotti specifici che troviamo in vendita al supermercato. Per carità, ce ne sono parecchi in commercio e alcuni sono decisamente validi ma il punto è che possiamo farne a meno se vogliamo risparmiare qualcosa.

Il che, parliamoci molto chiaramente, con la grande crisi, sia economica che sociale, che serpeggia tuttora nel nostro Paese e i perpetui rincari che hanno letteralmente invaso ogni singolo settore, sarebbe fortemente auspicabile. Dunque, come possiamo eliminare le nostre incrostazioni dal forno senza l’utilizzo di un detersivo? Con un rimedio fai da te decisamente top e low cost.

Il trucco top in due fasi

Armatevi semplicemente di una facilissima soluzione di acqua e di aceto che è uno sgrassatore naturale fantastico. Vediamo ora in che cosa consiste esattamente questo fantastico escamotage. In poche parole dobbiamo far bollire una pentola d’acqua dove è stato versato un bicchiere di aceto. Ora, dopo aver scaldato il forno a 150° e averlo spento, inserire al suo interno la pentola.

Lasciamolo agire per circa un’ora il trattamento. Trascorso il tempo, preleviamo l’utensile dal forno. Come si sarà spento, si può procedere alla pulizia completa con una spugna imbevuta nella stessa identica soluzione. Asciugare infine con un panno in microfibra. Se compiremo il primo step una volta ogni tre mesi, di certo solo con il secondo poi potremo ottenere ottimi risultati se utilizzato da solo una volta al mese o a seconda delle necessità.