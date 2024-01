Lavorare in Poste italiane oggi è possibile: lo stipendio è garantito | Basta avere una laurea

Aperte nuove posizioni per lavorare in Poste Italiane: ancora pochissimi giorni per inviare la richiesta per l’assunzione.

Le Poste Italiane vantano radici che affondano nel XVI secolo, e rappresentano il fulcro del servizio postale in Italia, collegando le comunità e facilitando gli scambi di corrispondenza.

Con l’avvento del nuovo millennio, le Poste hanno abbracciato la digitalizzazione, offrendo servizi online e promuovendo l’efficienza dei processi agli sportelli. L’espansione dei servizi finanziari e assicurativi, inoltre, ha consolidato la loro presenza nazionale in ambito economico.

Connubio di tradizione e modernità, le Poste Italiane svolgono tutt’ora un ruolo cruciale nella vita quotidiana degli italiani, e agevolano le transazioni in un mondo in costante cambiamento.

Negli ultimi giorni l’azienda sta cercando di ampliare il suo organico, e ha infatti pubblicato un annuncio di lavoro sul proprio portale che ricerca nuovi consulenti finanziari. Nel paragrafo successivo, tutti i dettagli dell’offerta.

Poste Italiane apre il concorso per l’assunzione di consulenti finanziari

L’annuncio, presente sul portale ufficiale di Poste Italiane, si rivolge a neolaureati o professionisti con abilitazione IVASS/MIFID o con esperienza anche in un altro settore, ma con interesse per i mercati e gli strumenti finanziari. Il consulente finanziario avrà infatti il compito di fidelizzare e valorizzare i clienti della filiale, e opererà all’interno delle sale consulenze presenti in uno dei 4.250 uffici postali presenti sul territorio italiano.

La scadenza per la presentazione della candidatura è fissata per il 15 gennaio 2024 e, in caso di esito positivo, il richiedente verrà ricontattato dai recruiter entro un mese circa dalla ricezione della domanda. In caso di superamento dell’iter selettivo, Poste Italiane offre un contratto di lavoro dipendente full time di 36 ore su 6 giorni lavorativi, e la retribuzione sarà commisurata al livello di esperienza maturata, secondo quanto previsto dal CCNL.

Consulenti finanziari per Poste Italiane: i requisiti

I candidati dovranno essere in possesso di laurea triennale o magistrale e di ottime capacità relazionali e di apprendimento. Necessaria una buona conoscenza del pacchetto Office, così come la predisposizione a lavorare in squadra e per obiettivi e la volontà di analizzare le esigenze dei clienti.

Costituiranno infine titoli preferenziali i titoli di studio in materie economiche o giuridiche, la conoscenza dei mercati finanziari e assicurativi e la competenza sulle direttive MIFID II e IDD. La ricerca è attiva sull’intero territorio nazionale, e prevede anche un percorso di formazione presso la Corporate University e la gestione e ampliamento di un portafoglio clienti di Poste Italiane.