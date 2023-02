Questo rimuove tutte le righe nere e segni del muro: ecco cosa devi usare

Righe nere e segni sul muro, che guaio! Ecco come ripristinare l’aspetto originario delle pareti di casa senza fatica.

Pareti dal colore fresco e dall’aspetto immacolato rendono sicuramente gli ambienti di casa più accattivanti e curati. Che si tratti di semplici gradazioni di bianco, oppure di motivi decorati e dai toni accesi, i muri contribuiscono all’impatto visivo dell’edificio, sia dall’esterno, che negli interni abitati.

Talvolta, però, il semplice contatto con lo schienale di una sedia, oppure la provvidenziale palettata ad una mosca possono creare segni e sfregi sull’intonaco, compromettendo l’aspetto del muro.

Per non parlare delle camerette dei più piccoli: alcuni di essi provano un sommo divertimento per le pitture murali, e si sbizzarriscono con matite e pennarelli sulle superfici verticali di casa. Sicuramente le loro precoci manifestazioni d’arte possono intenerire mamme e papà, ma terminato l’impeto di orgoglio parentale sussiste un problema: come cancellare righe nere e segni colorati dal muro?

La soluzione è davvero semplice, e prevede l’utilizzo di uno strumento didattico presente nello zaino di ogni scolaro: la gomma per cancellare!

Segni neri e righe sul muro: la soluzione è nell’astuccio

Questo strumento di cancelleria in gomma, sia essa naturale o sintetica, permette ai bimbi di rimuovere facilmente errori dai disegni, e strafalcioni grammatici dai testi impressi sulla carta con la matita. Attenua inoltre i tratti dei pastelli colorati, permettendo la creazione di sfumature, e si rivela un alleato anche per architetti, grafici e geometri.

La gomma, inoltre, elimina efficacemente i capolavori dei più piccoli dalle loro camerette. Basterà strofinarla sul muro, applicando una leggera pressione, e raccogliendo infine le briciole di scarto dal pavimento. Cerchiamo ovviamente di preferire i modelli in gomma bianca, a quelli bicolore e dotati di parte abrasiva. Essi, infatti, possono addirittura peggiorare la situazione, favorendo la formazione di striature rosse o blu. A differenza del lavaggio con un panno umido, la gomma per cancellare non lascia aloni, e non intacca il colore fissato sull’intonaco.

Se righe e segni neri faticano a sparire

Se la gomma per cancellare non riesce a rimuovere completamente le tracce di tempere e matite dai muri, possiamo provare una soluzione più strong, che prevede l’impiego del profumato sapone di Marsiglia. Imbeviamo una spugna dal colore neutro in una soluzione di acqua calda e sapone e, dopo averla strizzata, tamponiamo delicatamente le zone interessate.

Qualora rimanessero ancora residui, ripetiamo nuovamente la procedura, stavolta con acqua calda e bicarbonato. I muri dovrebbero ritrovare in breve tempo il loro splendore originale… Almeno, fino al prossimo murales!