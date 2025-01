Nuovi posti di lavoro Gennaio 2025: il colosso italiano assume da subito I Candidati immediatamente: requisiti facili-facili, stipendio a vita

Grande opportunità per chi è alla ricerca di lavoro. Il colosso italiano sta cercando personale, candidati immediatamente, la concorrenza è alta.

Gennaio è il mese giusto per cercare lavoro. Un lavoro per chi non ce l’ha, ma anche un nuovo lavoro per chi non è contento del suo.

L’inizio dell’anno è il momento di mettere in atto i buoni propositi che caratterizzano il periodo. Si cerca una sorta di rinascita, e si può partire proprio da qui.

Quale occasione migliore che la ricerca di candidati da parte del colosso italiano, che offre una buona opportunità lavorativa.

Scopri di cosa si tratta equali sono i requisiti richiesti, e poi corri ad inoltrare la domanda prima che scada.

Lavoro: nuova opportunità da parte del colosso italiano

Un’opportunità da non perdere offerta da un vero colosso italiano, che offre vantaggi esclusivi a fronte di un requisito minimo. I candidati per le posizioni aperte infatti devono essere in possesso di un diploma tecnico o professionale quinquennale a indirizzo elettrico, elettronico, meccanico, meccatronico o termotecnico.

Dovrebbero avere poi capacità organizzative e relazionali, e possedere competenze tecniche nelle materie indicate. Ma la bella notizia è che non è richiesta esperienza pregressa. Il contratto è a tempo indeterminato.

Le candidature sono aperte

L’azienda che sta aprendo le porte è nientemeno che Enel, la nota azienda e multinazionale dell’energia ed offre delle condizioni molto vantaggiose. Come si legge direttamente sul sito, offre, come detto, un contratto a tempo indeterminato con percorso di apprendistato della durata di 36 mesi. In questo periodo offre “una formazione teorico-pratica, con l’affiancamento e il supporto di un tutor aziendale”. E non solo.

Enel inoltre offre un trattamento di favore ai suoi lavoratori, ovvero, spiega “un ottimo welfare aziendale con tanti vantaggi per un miglior bilanciamento famiglia-lavoro (sostegno alla genitorialità, asili nido, extra congedi parentali), assicurazione sanitaria e fondo pensione integrativo; benefit con offerte e convenzioni dedicate (viaggi, sport, cultura etc.)”. La domanda deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio 2025. E non è tutto. Il profilo ricercato non è solo quello di operai, ma anche altri, come si evince visitando il sito. Sono tante le figure ricercate sia a Milano che a Roma, ognuna con competenze e requisiti diversi. Non ti resta che dare un’occhiata al sito dell’Enel e scegliere di candidarti per la figura professionale che più ti è congeniale, inoltrando la domanda direttamente da lì.