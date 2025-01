Se bevi questa roba, il tuo cuore si ferma di botto: schock cardiovascolare, i medici ti chiedono di fare attenzione, la malattia arriva d’improssivo

I medici chiedono a tutti di fare attenzione, se si consuma questa bevanda si rischia seriamente lo shock cardiovascolare.

Il benessere parte dalla tavola e da ciò che noi ingeriamo quotidianamente. Probabilmente ci sono prodotti che consumiamo senza nemmeno farci troppa attenzione, ma che mettono seriamente a rischio il nostro cuore.

Il vero problema è che non ci si riferisce né a qualcosa di esotico, né tanto meno a una bevanda molto lontana da noi; piuttosto si sta parlando di qualcosa che consumiamo in maniera quasi quotidiana.

Questo è il motivo per cui gli esperti hanno lanciato l’allarme e in maniera convinta hanno sottolineato come tutto questo possa essere un problema per il benessere dell’individuo.

Quindi a parlare chiaro è la scienza che raccomanda di non superare i limite e di non ignorare i segnali che il corpo ci invia. È ora il momento di comprendere quanto, quello che mettiamo nel bicchiere può essere pericoloso.

Le malattie cardiovascolari: perché il cuore soffre

Il cuore è il vero motore di tutto il nostro corpo e pur essendo pensato come una macchina perfetta, ha comunque bisogno di manutenzione. I numeri ci dicono che le malattie cardivascolari sono la primissima causa di morte nel mondo, anche nel nostro Bel Paese. Infarti, ictus e insufficienza cardiaca non sono problemi che spesso arrivano senza alcun preavviso, ma sono frutto di una serie di scelte sbagliate compiute negli anni, come quella di consumare taluni alimenti o bevande.

Non sono mancati studi che hanno dimostrato come lo zucchero sia un grande nemico per la salute del cuore, ma non ci si riferisce solo ai dolci, ma anche a tutti gli alimenti che contengono zuccheri e a cui spesso non si pone attenzione. Ci sono zuccheri liquidi, meno sazianti e facilmente assimilabili, che sono in grado di aumentare il rischio di sviluppare patologie come ictus, insufficienza cardiaca e persino aneurismi aortici.

La bevanda da evitare: attenzione a cosa versi nel bicchiere

A darci una risposta è la scienza, in particolare una ricerca condotta dalla Lund University, in Svezia, la quale ha evidenziato che certe bevande zuccherate sono associate a un pericolo ben maggiore, se confrontate ad altri zuccheri. I rischi arrivano da: Coca Cola, tè freddo confezionato, succhi di frutta zuccherati, energy drink e tutte le altre bibite che contengono zuccheri aggiunti.

Si tratta di prodotti pericolosi perchè gli zuccheri liquidi vengono assorbiti molto più velocemente dal corpo e questo aumenta il rischio di diabete, ma non solo. Il vero problema è che queste bevande sono consumate regolarmente, senza nemmeno pensaci e tutto questo aumenta il rischio di: insufficienza cardiaca, fibrillazione atriale e ictus. Quindi è importante limitare il consumo di queste bevande e dove possibile sostituirle con bevande sane come: acqua, tè senza zucchero o centrifugati naturali.