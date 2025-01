Altro che pensione, ma quale addio: benzina e diesel saranno in scena per almeno altri 20 anni I Ecco come andrà a finire

Tra una decina d’anni dovremmo dire addio a benzina e diesel, che andranno definitivamente in pensione. Ma sarà davvero così? Secondo gli esperti la realtà è un’altra.

Se ne parla da un po’ e la data è stata spostata di frequente, ma questa volta sembra essere definitiva: dal 2035 le auto con motore a combustione non saranno più in commercio.

A partire da quella data infatti le nuove produzioni dovranno essere a emissioni zero. L’obiettivo è quello di arrivare a coprire, entro il 2050, tutto il settore dei trasporti.

Un risultato ambizioso, dicono alcuni, che non credono sarà realizzabile. Potremo davvero dire addio ai combustibili fossili, all’inquinamento e avere auto meno impattanti sull’ambiente?

Il parere di alcuni esperti è discordante, e ritengono che benzina e diesel sono ancora lontane dall’andare in pensione.

Benzina e diesel addio? Non proprio

Le domande che tutti si pongono a questo punto sono: che fine faranno le attuali auto e cosa succederà tra 10 anni. Al momento si spinge verso i veicoli elettrici ma anche verso combustibili verdi. Però, come spiega europarl.euroa.er, la produzione di questi ultimi è troppo costosa. Ma allo stesso tempo le batterie possono essere troppo pesanti per alcuni mezzi.

Sarà per questo che la diffidenza verso un cambiamento totale è ancora alta. Riusciremo davvero a dire addio a diesel e benzina?

Un pensionamento ancora lontano

A esprimere il suo parere è Amin Nasser, CEO di Saudi Aramco. grossa compagnia nazionale saudita di idrocarburi. Come riporta anche la Stampa, l’uomo nel corso di un congresso avrebbe esclamato: “Il mondo dovrebbe rinunciare all’idea di eliminare gradualmente petrolio e gas”. Secondo lui infatti quest’idea non è attuabile. Piuttosto bisognerebbe lavorare sulla riduzione delle emissioni.

Inoltre, aggiunge, mentre ci si concentra su obiettivi poco realistici “I paesi in via di sviluppo del Sud del mondo, nel frattempo, guideranno la domanda di petrolio e gas man mano che la prosperità aumenterà in quelle nazioni, che rappresentano oltre l’85% della popolazione mondiale”. Quindi secondo Nasser si dovrebbe pensare di introdurre nuove fonti energetiche gradualmente e solo “quando saranno veramente pronte, economicamente competitive e dotate delle giuste infrastrutture”. Quindi, sottolinea “dovremmo abbandonare la fantasia di eliminare gradualmente petrolio e gas e investire invece in essi riflettendo adeguatamente ipotesi realistiche sulla domanda”. Difficilmente, seguendo il suo pensiero, benzina e diesel andranno in pensione in tempi brevi.