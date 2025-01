Come mai il caffè lo versano sempre nel piattino? Il motivo è questo e ti stupirà: non lo sa praticamente nessuno

Un bel caffè non viene mai servito senza piattino. Ma come mai questa abitudine? Scopri il motivo che in pochi conoscono.

Il caffè è una delle abitudini più diffuse in Italia. Una tazzina per cominciare la giornata, una a metà mattina e pomeriggio per ricaricare le energie. E vuoi non prenderlo dopo mangiato per chiudere il pasto?

Ci sono persone che ne bevono tantissimo, in qualunque momento, senza alcun tipo di problema. Altre che non lo possono nemmeno annusare dopo una certa ora se non vogliono passare la notte in bianco.

Il caffè è una bevanda che fa parte della nostra cultura, è un rito, un momento di convivialità, anche. Quanti appuntamento si danno al bar?

Ma ti sei mai chiesto perché viene sempre servito con un piattino? A cosa serve? Se ne può fare a meno? Scopriamolo.

Caffè e piattino: sono indivisibili?

Facci caso, che tu lo prenda al bar, o al ristorante dopo il pasto, o a casa di qualcuno, la tazzina di caffè arriva sempre su un piattino. Serve ad appoggiare il cucchiaino e la bustina di zucchero, ti sarai detto. Ma sarà davvero così?

L’usanza di servire questa bevanda in tal modo sembra risalga a molti secoli fa. Tra il XVIII e XIX secolo infatti, soprattutto in Europa, dove la tradizione era più diffusa, le tazzine erano diverse da quelle odierne. Più piccole. E quindi la bevanda rimaneva bollente più a lungo. Così, veniva versato sul piattino per farlo raffreddare più velocemente e bevuto direttamente da lì. Oggi questa pratica non ha più senso poiché la temperatura del liquido è più bassa e i materiali e le forme delle tazzine sono cambiati. Ma il piattino resta. Perché?

L’utilità che non tutti conoscono

Oggi l’utilità del piattino sotto la tazzina di caffè resta quasi la medesima: serve a distribuire e dissipare il calore. La sua forma concava accoglie la tazza facendola raffreddare più velocemente in modo da poterla maneggiare più agevolmente in tempi ristretti. Soprattutto nei bar, dove la temperatura della bevanda è più alta. E spesso anche quella della tazza stessa, che viene adagiata sulla macchina dove il calore è elevato.

Ovviamente il piattino è utile anche per sorreggere il cucchiaino e lo zucchero, come abbiamo anticipato. E proteggere le superfici da eventuali gocce e schizzi di caffè. Anche il galateo impone di servire sempre la tazzina di caffè con il supporto di un piattino sul quale poggiare il cucchiaino – che non va mai all’interno di essa – e un piccolo dolcetto, come un biscotto o un cioccolatino. Questo è un piccolo gesto che denota attenzione all’ospite.