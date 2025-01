Vuoi salvare il tuo rapporto? Non dire MAI queste dieci cose al tuo partner, o gira i tacchi e se ne va per sempre (con l’amante)

Un rapporto lungo, duraturo e solido è fatto di compromessi. Queste sono le cose da non dire mai al partner per non perderlo.

Mantenere un rapporto saldo e duraturo nel tempo è il sogno di tutti quelli che intraprendono una relazione.

Ma questo obiettivo si può raggiungere solo con grande sforzo e impegno da parte di entrambi i partner.

La vita di coppia inevitabilmente affronta alcune burrasche, l’importante è cercare di remare assieme per mantenere la rotta. Il che significa anche scendere a compromessi, e cedere in maniera alternata.

Anche quando si litiga però si costruisce, purché il litigio si faccia in maniera civile per comprendere ognuno le ragioni dell’altro. Ci sono alcune cose però che non vanno dette mai al partner se non vuoi perderlo.

Salvare il rapporto: non dire mai queste frasi

Alla base di un buon rapporto c’è la comunicazione. Finché si parla e ci si comprende va tutto bene. I problemi nascono quando non ci si capisce più. Questo è alla base della maggior parte delle rotture delle relazioni affettive. Il problema non è cosa si è detto ma come.

Quante volte infatti si cerca di esprimere lo stesso concetto ma non ci si comprende. Comunicare significa non usare le stesse parole, la stessa terminologia, ma comprendere le emozioni dell’altro. Per cui ci sono alcune cose che non si devono dire mai al partner per non perderlo. Meglio modificare il proprio modo di comunicare.

Prova a cambiare ciò che dici

Secondo psicoadvisor.com ci sono 10 frasi che non si dovrebbero mai pronunciare verso il partner perché non verrebbero comprese e si finirebbe per litigare. Molto meglio sostituirle con altre. Quindi “Tu non mi capisci” è molto più costruttivo se si trasforma in “non riesco a farmi capire da te”. La stessa cosa avviene quando invece di “tu non mi ascolti” si dice “quando parlo sento di non essere ascoltato”. E ancora, “devo fare tutto da sola/o” è un’accusa, meglio “avverto della stanchezza e avrei bisogno di aiuto, possiamo venirci incontro?”. La critica

“tu non prendi mai delle decisioni” è più propositiva se dici “mi piacerebbe prendere delle decisioni insieme”. E anche “non ti importa niente di me” è più comprensibile se diventa “mi sento trascurato/a e per questo sto male”.

E ancora, mai dire “Sei sempre il solito/a!” , piuttosto meglio “Ho notato un comportamento che si ripete, possiamo parlarne per capirci meglio?”. E “Non fai mai nulla per me” trasformalo in “Mi piacerebbe sentirmi più supportato/a, possiamo trovare un modo per farlo insieme?”. Bruttissimo sentirsi dire “Perché non sei come gli altri?” Non sarebbe meglio “A volte mi chiedo come possiamo migliorare la nostra relazione per stare entrambi meglio.” E “Non ti interessi a quello che mi piace” deve diventare “Mi piacerebbe condividere di più i miei interessi con te, pensi possa piacerti provare qualcosa insieme?” Infine, “Sei troppo sensibile!” è orribile. Dici piuttosto “Mi piacerebbe capire meglio come ti senti, perché non voglio ferirti.” Prova a farti comprendere meglio, invece di muovere delle critiche.