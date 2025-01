Se il capufficio non ti dà le FERIE, tu lo puoi OBBLIGARE: ufficiale, arriva la legge ‘salva-vacanza’ I Chiedile subito, il boss non si può opporre

Il datore di lavoro ti nega le ferie che ti spettano? Non farti più sfruttare, ecco a chi rivolgerti per ribaltare la situazione.

Il mondo del lavoro e soprattutto l’aspetto legato alla tutela dei lavoratori è ancora anni luce da essere adeguato alla nostra attuale società. Troppo spesso, ancora l’ambiente lavorativo in cui ci ritroviamo è estremamente tossico.

Non a caso si è diffuso lo smart working quando possibile.

Al di là dei vantaggi legati alla comodità, c’è, senza dubbio, una reticenza da parte di alcuni lavoratori rispetto alla vita in ufficio.

Come se non bastasse, molti sono costretti a subire angherie di datori di lavoro o superiori che hanno uno stile manageriale ancora vecchio stampo. Il diritto alle ferie, ad esempio, è sempre a rischio: ecco come si fa a non permettere che questo venga calpestato.

Diritti dei lavoratori: ecco chi si occupa di garantire un trattamento equo – non solo economico

Senza dubbio sono stati fatti molti passi avanti per quanto riguarda il benessere del dipendente, eppure alcuni aspetti vengono ancora trascurati. Spesso, ad esempio, la formazione del tirocinante o del nuovo assunto è carente, eppure si pretende, allo stesso tempo, un livello molto alto di produttività.

Insomma, la situazione è ancora lontana anni luce rispetto a quella presente in luoghi più evoluti da questo punto di vista come alcune nazioni del Nord Europa. Anche nel nostro Paese, comunque, alcuni diritti non sono rinunciabili: la normativa che riguarda le ferie non permette al datore di lavoro o altri superiori di negarle al lavoratore.

Fioccano multe: se ti negano le ferie perdono centinaia di euro, ecco a chi rivolgerti

L’erogazione dei giorni di ferie è regolato dalla legge e dalla tipologia di contratto che si ottiene. In generale, la legge garantisce 4 settimane all’anno di ferie per il lavoratore dipendente. Due settimane devono essere continuative, mentre le altre devono essere erogate entro 18 mesi, ma in modo dilazionato. Ovviamente, comunque, le ferie devono essere state maturate dal lavoratore per essere sfruttate.

Se il datore di lavoro dovesse negare le ferie previste dalla legge e maturate correttamente dal lavoratore, quest’ultimo può rivolgersi all’autorità competente. Si tratta della Direzione Territoriale del Lavoro, che procederà ad accertare la validità della violazione. In seguito provvederà a occuparsi della violazione comunicando la sanzione al datore di lavoro. Quest’ultimo dovrà sborsare, dunque, una somma che può andare dai 130 ai 780 euro, in base alla gravità del caso.