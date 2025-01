“E’ da tanto che non ci sentiamo”: inizia così il messaggio WhatsApp che ti svuota il conto I Clonano anche i profili, rischi tutto pensando sia un tuo amico

Se ti arriva questo messaggio sul cellulare, devi assolutamente ignorarlo. Ecco cosa potrebbe capitarti se non stai attento.

Quante volte capita di ascoltare notizie di persone che hanno perso tutto per colpa di terzi che non si sono fatti nessuno scrupolo pur di intascare una bella somma di denaro.

Queste persone ci mettono la faccia mentre oggi sfruttano la potenza dei social. È più facile nascondersi dietro allo schermo di un dispositivo cellulare, dunque cercano ogni modo di farla franca.

Secondo quanto riportato sul sito mistergadget.tech.it una nuova truffa che si sta prendendo gioco degli utenti social che utilizzano WhatsApp. Non abbassare mai la guardia altrimenti potresti pentirtene. Purtroppo le truffe sono sempre dietro l’angolo pronte a saltare fuori quando meno te lo aspetti.

A tal proposito sarebbe opportuno documentarsi su ciò che stanno mettendo in atto i truffatori. Ne inventano ogni giorno una con lo scopo di arricchirsi a spese di terzi e per farlo si avvalgono del dispositivo cellulare. Dopo il cosiddetto sms phishing adesso c’è un nuovo pericolo da non sottovalutare.

In arrivo una nuova truffa su WhatsApp

L’sms phishing consiste nell’inviare un messaggio con all’interno un link su cui si chiede di accedere per risolvere dei problemi legati ai conti bancari o postali. In realtà è un modo per arrivare a individuare i dati personali e in poco tempo gli hacker possono privarti di tutti i tuoi averi. C’è un campanello d’allarme che potrebbe evitare il peggio, ossia la grammatica italiana.

Del resto i truffatori in questo caso sono degli stranieri, la ragion per cui non c’è da stupirsi se non hanno la piena conoscenza della lingua. Adesso stanno utilizzando le app di comunicazione per derubare il prossimo. Se arrivano determinati messaggi devi immediatamente cestinarli.

Un messaggio da cestinare senza esitazione

“Ciao! Non ci vediamo da molto tempo. Il mio account è stato sospeso, Usa questo link per contattarmi su Telegram”, ecco cosa potresti leggere sul tuo cellulare. Fai attenzione al prefisso perché potrebbe non essere quello italiano, ma anche se fosse devi ignorare assolutamente. Non si fa ricorso solo alla figura dell’amico, ma anche a quella di un parente.

“Ciao papà, Ho perso il telefono. Questo è il mio nuovo numero, puoi salvarlo e scrivermi su WhatsApp”, questo è un altro messaggio che si potrebbe ricevere all’improvviso. I truffatori fanno leva sui sentimenti delle persone, le quali non esitano a passare all’azione pur di aiutare le persone care. Cliccando su quei link si dà accesso ai dati personali, agli accessi bancari e all’accesso al proprio account.