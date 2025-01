Pensionati, da Gennaio arriva la nuova TASSA: ufficiale, non puoi evitarla, tasche svuotate per i nonni d’Italia

Nuova tassa ufficiale a partire dal 1 gennaio. Ormai le tasche dei nonni italiani rischiano di essere svuotate per questa decisione.

Il nuovo anno non sembra portare buone notizie ai pensionati, che probabilmente vedranno la loro vita diventare molto più complicata. Non sono sufficienti le bollette in continuo aumento e i prezzi al rialzo, adesso a minacciare le tasche di tutti ci pensa una nuova tassa.

La misura in questione è destinata a creare non poco scompiglio e molte discussioni.

Sono tanti coloro che dall’anno nuovo si aspettavano un po’ di serenità e qualche piccolo aumento delle pensioni, anche grazie alla rivalutazione annuale di cui si doveva beneficiare; ma la realtà dei fatti ci racconta ben altro.

L’aumento è un miraggio, insufficiente se il suo scopo è quello di tenere il passo con l’inflazione, ma ora, a peggiorare il tutto, arriva anche questa nuova misura che fa cadere tutti i pensionati in una profonda preoccupazione.

La nuova tassa: chi ne sarà colpito e perché fa paura

Una stangata che purtroppo andrà a colpire proprio coloro che risultano essere i più vulnerabili in assoluto. In particolare, sono a rischio coloro che ricevono le pensioni di reversibilità, ovvero hanno assegni al di sotto della soglia dei 1000 euro e possiamo assicurare che sono veramente tantissimi. Una misura che si aggiunge al costante aumento dei prezzi che già pesa come un macigno sul bilancio familiare degli anziani.

La nuova tassa si nasconde dietro un’apparente regola amministrativa che molti non avevano previsto. A questo punto ci si chiede quale sia il rischio e lo si può spiegare in maniera semplice: se la pensione supera una certa soglia, è possibile trovarsi di fronte a pignoramenti o trattenute forzate. Inoltre anche chi riceve una pensione bassa potrebbe subire degli “aggiustamenti fiscali”.

Ecco cosa sta davvero accadendo: tutta la verità sulla nuova tassa

Quindi cerchiamo di approfondire, quello a cui ci si sta riferendo è un ricalcolo fiscale sulle pensioni, legato all’introduzione di nuove aliquote per i redditi medio-bassi. Tutto questo si traduce nel vedersi sottrarre parte dell’assegno senza alcun preavviso e questo potrebbe riferirsi a un blocco di diverse centinaia di euro. Le trattenute sono già attive da gennaio e quindi potrebbe essere importante verificare l’effettivo importo netto della pensione per il 2025 e confrontarlo con quello degli anni precedenti. Nel caso in cui si notino discrepanze, ci si può rivolgere a degli esperti. L’imposta è stata introdotta per bilanciare la situazione economica, ma questo di traduce con meno soldi in tasca per i pensionati.

Attenzione poi alle misure come i pignoramenti che, pur non essendo applicabili al di sotto di talune soglie, essi possono essere utilizzati sulle eccedenze, nella misura percentuale prevista dalla legge, che in genere è di 1/5 o 1/10.