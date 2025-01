Se ti ami, regati un weekend di questo tipo: secondo la scienza è il solo modo per essere felici e superare le noie della settimana

Una strategia che ti consente di essere felice: lo dicono gli esperti, ecco come impiegano il tempo libero del weekend le persone felici.

A parlare della questione è una esperta di felicità e autrice di un libro in merito, “Happier Hour: How to Beat Distraction, Expand Your Time, and Focus on What Matters Most”, la psicologa Cassie Holmes.

Il fatto che vi sia una necessità di avere questo tipo di consigli degli esperti sottolinea la progressiva alienazione e inettitudine dell’umanità.

Dover leggere un libro per adottare strategie tese a vivere bene il tempo libero va a svelare diversi altarini della nostra società.

Secondo Holmes, comunque, bastano tre semplici e poche “regole d’oro” per poter vivere la meglio il weekend, e conservare una sensazione di benessere anche durante la settimana.

Le regole di Cassie Holmes: bisogna diventare “vacanzieri del weekend”

A riportare alcuni dei concetti chiave espressi dalla psicologa è il sito forumagricolturasociale.it, che sciorina le regole fondamentali espresse dal Holmes. La psicologa, infatti, sottolinea come il weekend non dovrebbe essere un momento per recuperare incombenze che si sono dimenticate o non si è riusciti a fare nel corso della settimana lavorativa.

Il weekend, infatti, deve essere percepito e quindi sfruttato in modo completamente diverso. L’esperta lo ha rivelato alla Harvard Business Review identificandolo come un fondamentale cambio di prospettiva. Proprio da questo cambiamento può partire una rivoluzione che permette di sfruttare il tempo libero al meglio e raggiungere la felicità. Ecco quali sono le regole che ne conseguono.

Poche regole, poca disciplina, massimo risultato: siate felici così

Ancora secondo Holmes, è necessario percepire il weekend come se fosse una “mini-vacanza”. Per mantenere questa mentalità, comunque, è necessario anche un pizzico di strategia. La psicologa consiglia di pianificare il weekend in modo consapevole, grazie alla conoscenza delle incombenze irrimandabili e alla conoscenza delle proprie energie e volontà. Inoltre, è necessario vivere il momento, dunque ridurre il ritmo, in modo equilibrato rispetto alla necessità di un minimo di pianificazione. Infine, l’ideale è rendere piacevoli anche i compiti da svolgere, concedendoli dei piccoli sfizi anche durante le parti meno intrattenenti.

Holmes specifica, inoltre, che è bene adottare questa tecnica solamente quando necessario o una volta ogni due settimane. Se lo si fa per tutti i weekend, infatti, la tecnica per la felicità rischia di diventare solamente un’altra abitudine in una routine che molti detestano.