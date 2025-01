Questi cibi ti riempiono di energia: puoi anche abusarne, ti sentirai alla grande I Ma occhio a questo aspetto

Sentiti più forte con il cibo che assumi: ecco gli alimenti che ti riempiono di energia. Ma attenzione a non abusarne.

Sappiamo bene quanto un’alimentazione giusta, sana e bilanciata, sia importante. Come sappiamo, perché ce lo ripetono da sempre, che la salute parte dalla tavola.

Questo significa che possiamo evitare alcuni disturbi e persino prevenire malattie semplicemente mangiando correttamente.

Nutrizionisti, medici e ricercatori da sempre raccomandano di limitare alcuni alimenti che possono causare o accentuare problemi come obesità, diabete, colesterolo, e altri disturbi.

Allo stesso modo consigliano quelli che fanno bene, che danno nutrienti per l’organismo. Ma il cibo è il motore del corpo e della mente, e dobbiamo conoscere anche i super food, gli alimenti che depurano, nutrono senza appesantire o fare male e soprattutto quelli che danno energia. Vediamo quali dovresti preferire, ma sempre facendo attenzione.

Alimenti energetici: tieni d’occhio questi effetti

Se la salute passa dalla tavola, anche “l’energia viene mangiando”, per parafrasare un vecchio detto. L’alimentazione in effetti è il nostro sostentamento, anche se a volte ne abusiamo o utilizziamo il cibo per compensare qualche carenza affettiva, riempire i vuoti. Spesso mangiamo anche per noia. Il risultato ovviamente è il sovrappeso, spesso l’obesità, e qualche volta i disordini alimentari.

C’è chi invece usa in maniera corretta il cibo, scegliendo quello giusto per rimanere in forma, sviluppare muscolatura magari, e soprattutto sentirsi bene, energici e leggeri. Con alcuni alimenti in particolare.

I cibi che ti fanno stare bene

Secondo gazzetta.it tra i cibi che danno più energia c’è l’avena, che è una fonte di carboidrati a rilascio lento. Questo significa non solo che fa sentire sazi più a lungo, ma che non provoca picchi di glicemia – e quindi cali repentini – e quindi aiuta a fare il pieno di energia e vitalità. Ecco perché è consigliata a colazione. Ma senza esagerare, perché un eccesso può provocare gonfiore. Al secondo posto abbiamo la frutta secca.

Da sempre se ne conoscono le proprietà energetiche, non a caso viene consigliata come spuntino spezza fame. E anche contro i cali di stanchezza, poiché contiene magnesio, utile in tal senso. Insomma una manciata di noci, mandorle o pistacchi fornisce energia senza appesantire. Ma anche qui, attenzione a non esagerare, si tratta di alimenti molto calorici. Infine su questo ipotetico podio di cibi particolarmente energetici ci sono le banane. Infatti, come riporta il sito citato, “una ricerca della Appalachian State University ha dimostrato che mangiare una banana prima di un’attività fisica è altrettanto efficace quanto consumare una bevanda sportiva, ma con il vantaggio di essere un alimento naturale”. Anche con le banane però meglio non eccedere perché contengono molti zuccheri.