Casa calda e bolletta bassissima, altro che sprechi: ti basta un VASO e non ci pensi più I Resti in casa in t-shirt e il portafogli ti si gonfia

Un metodo tanto rivoluzionario quanto economico, solo vasi di terracotta per dimenticarti la bolletta invernale e stare al caldo.

Ogni anno accade la stessa cosa nel nostro Paese: più le temperature scendono, più la preoccupazione per la bolletta relativa ai riscaldamenti sale. Inoltre, non è nemmeno possibile biasimare questa ansia degli italiani.

Nessuno ha dimenticato le esorbitanti bollette del gas di qualche anno fa.

Quell’aumento avvenne contestualmente al consumarsi del conflitto russo-ucraino e al presunto guasto di uno dei gasdotti più importanti per l’Europa.

Il prezzo del gas, comunque, continua a oscillare, e nessuno può di fatto prevedere un altro evento di portata analoga che conduca nuovamente i cittadini sul lastrico – o fra i debiti. Ecco, dunque, una soluzione alternativa al problema dei riscaldamenti: non pagherai più un centesimo.

Ritorno alle origini grazie allo sfruttamento della fisica: niente più gas da utilizzare

I metodi delle nostre nonne per la pulizia o strumenti come la stufa alternativa stanno lentamente tornando in auge. Infatti, non è necessaria una apocalisse zombie per fare sì che il mondo collassi. Basta solamente proseguire proprio come stiamo facendo ora, sfruttando senza criterio e in modo forsennato tutte le risorse del pianeta.

Per questo motivo, grazie a una diffusa e neonata consapevolezza sul tema, sono diverse le persone che cercano metodi alternativi per la pulizia della propria casa, ad esempio, evitando prodotti chimici, oppure per la qualità della permanenza presso la propria abitazione. Per quanto riguarda quest’ultima area di interesse, alcuni hanno preso ad adottare una modalità alternativa di riscaldamento domestico che non prevede l’utilizzo di termosifoni né stufe, e, dunque, riduce il consumo energetico e di risorse pressoché a zero. Ecco come funziona: servono dei vasi in terracotta.

Pochi strumenti per un perfetto metodo di riscaldamento a un costo irrisorio

Per riscaldarsi con dei semplici vasi in terracotta, oltre a possederne due di diverse dimensioni (uno più grande, uno più piccolo), è necessario munirsi di una griglia, un piattino in terracotta, alcuni mattoni, un sottopiatto e quattro candele.

Una volta ottenuti tutti i materiali necessari, bisogna posizionare il piattino sopra il sottopiatto e sistemare i mattoni in modo da stabilizzare il tutto. Successivamente è necessario posizionare sopra il piattino le 4 candele accese e coprire tutto con il vaso più piccolo. Successivamente è bene prendere il vaso grande e coprire l’intera struttura. Questo metodo funziona grazie al principio della convezione del calore: l’ambiente si scalderà pian piano.