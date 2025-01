Le parole che ti ho detto: se senti queste frasi, dai valore a chi le pronuncia, è una persona da tenersi stretta-stretta

La psicologia ci insegna a dare più valore ad alcune persone che dimostrano di esserci affini. E offre gli strumenti per riconoscerle: occhio a queste frasi.

Nella psicologia ci sono ottimi spunti per convivere pacificamente e in maniera armoniosa con gli altri.

Imparando a distinguere per esempio quei tratti caratteriali da cui sarebbe meglio tenersi alla larga, come narcisisti, manipolatori e simili.

Con questi individui sarebbe quasi impossibile costruire una relazione – affettiva di qualunque tipo – che non sia tossica.

Ecco invece le frasi a cui devi fare attenzione: ti faranno capire che chi le pronuncia è una persona da tenersi stretta. Impara a riconoscerle.

Psicologia: le frasi a cui prestare attenzione

Quali sono le frasi a cui fare attenzione per capire se chi ti sta di fronte è una persona da tenersi stretta? A spiegarcelo è Ana Maria Sepe, psicanalista, che su psicoadvisor.com illustra la differenza tra intelligenza razionale e intelligenza emotiva. Di quest’ultima fanno parte gentilezza, disponibilità, umiltà e soprattutto empatia.

Una persona empatica è una persona che sa mettersi nei panni degli altri e comprenderne lo stato d’animo. “A differenza dell’intelligenza razionale” spiega la Sepe “quella emotiva ha la capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire consapevolmente le proprie emozioni, ma anche quelle degli altri”. Ecco perché è importante interfacciarsi con persone che abbiano una spiccata intelligenza emotiva. E quali sono le frasi che potrebbero caratterizzarla.

Tieniti strette queste persone

Le persone empatiche sono le più preziose, perché si preoccupano davvero di come ti senti, e non sono egoiste. Una persona che, quando parli di come ti senti, incalza con “Potresti dirmi di più al riguardo?” si sta interessando davvero a quello che dici e alle tue esperienze. Allo stesso modo un “Come ti senti al riguardo?” significa interesse per come ti senti. Con “Cosa vuoi dire?” sta cercando un chiarimento vero, vuole comunicare con te e capirti.

Se poi non è d’accordo, ti dirà “Capisco quello che stai dicendo, ma…” Una frase importante, spiega la psicanalista, perché evidenzia “la capacità di agire in modo assertivo quando si tratta di persone e situazioni difficili”. Ovvero non ribattere in maniera conflittuale ma educata e rispettosa, in maniera di cercare una soluzione al problema. Infine “Non sono sicuro di cosa c’è che non va. Potresti spiegarmi il problema?” indica una persona che ti invita a condividere i tuoi pensieri invece di reagire negativamente. Quando incontri qualcuno che si esprime in questo modo, ti trovi davanti una persona con una spiccata intelligenza emotiva. Tienila stretta, è preziosa.