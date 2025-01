Il tuo telefono registra tutto e ti freghi da solo: cellulari spioni, occhio a cosa dici e con chi, potrà ‘essere usato contro di te’

Non lo sai ma il tuo telefono registra ciò che dici in ogni momento. La tecnologia ti spia e può ritorcersi contro di te, impara a difenderti.

Potrebbe sembrare la trama di un film di fantascienza: le macchine ci spiano e possono usare le informazioni immagazzinate contro di noi.

Non siamo certo ai livelli del bellissimo film Io, robot con il bravissimo Will Smith, in cui androidi dalle sembianze umane si rivoltano contro i loro creatori, certo.

Ma l’attenzione deve restare alta. Lo sapevi che a spiarti è proprio il tuo cellulare? Quello che hai sempre accanto, e che ascolta tutte le tue conversazioni private?

Occhio a quello che dici, impara a difenderti, e non dovrai più preoccuparti della cosa.

Cellulari che spiano: come te ne accorgi

Probabilmente ti sarà capitato e forse non ci hai fatto nemmeno caso. Oppure hai pensato ad una coincidenza: hai appena parlato di un argomento specifico, poi prendi il telefono e noti annunci pubblicitari inerenti al discorso. Ti stava ascoltando, e non lo sai. Come ci spiega money.it i nostri smartphone possono registrare e inviare frammenti di conversazioni verso alcune app, come ad esempio Facebook. Che utilizzerà le informazioni per mostrarci annunci pubblicitari pertinenti.

E spesso il consenso lo abbiamo dato noi senza rendercene conto, in fase di download. Quante volte le App ti hanno chiesto l’acceso a foto e microfono per funzionare? E tu lo hai dato con noncuranza, senza pensare alle conseguenze.

Impara a difenderti

Ha fatto scalpore qualche tempo fa la notizia di un assistente vocale che si attiva accidentalmente registrando ciò che accade in casa inviandolo ai produttori. Fai attenzione quindi, potrebbe accadere in ogni momento. Ma questo può avvenire anche da parte di App di terze parti che, come abbiamo detto, hanno chiesto l’autorizzazione al microfono. Ma puoi difenderti.

Basta disattivare il microfono, come spiega ancora il citato sito. Apri Google, accedi al tuo profilo in alto a destra, vai quindi su Dati e privacy e scorrendo il menù cerca Attività web e app. A questo punto non ti resta che aprire la sezione Includi attività vocale e audio e disabilitare questa opzione. Infine clicca su Interrompi salvataggio e conferma premendo su Ho capito. In questo modo dovresti essere al sicuro e impedire al tuo cellulare di spiarti, ma ogni tanto rivedi le opzioni per sicurezza. Basta poco per metterti al sicuro.