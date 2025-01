Palllna da tennis in lavatrice: infilala e risparmi il 25% in più di detersivo e la bolletta scende di consumi

Se infili una semplice pallina da tennis in lavatrice, risparmi ben il 25% del detersivo e di energia elettrica.

Lei è la più amata dalle famiglie italiane, ovviamente stiamo parlando della lavatrice. Il suo utilizzo però, è spesso portatore di un consumo veramente significativo sia di energia che di detersivo.

Quello che però, in molti non sanno è che esiste un trucco molto semplice ed estremamente economico per riuscire ad avere un bucato perfetto, riducendo anche quelli che sono i costi delle bollette.

Una pallina da tennis sarà la tua più grande alleata, un metodo certo insolito, ma al tempo stesso anche rivoluzionario.

Riuscire nell’intento di risparmiare il 25% è semplicissimo e non richiede nessuna modifica alla lavatrice e a quelli che sono i prodotti che utilizzi abitualmente. Ma cerchiamo di comprendere nei dettagli di cosa si tratta.

Come risparmiare sul bucato con una pallina da tennis

Per qualcuno mettere una pallina da tennis nel cesto della propria lavatrice, potrebbe sembrare a dir poco banale e forse anche assurdo, ma quello che non sanno è che, dietro a tutto ciò ci sarebbe una logica veramente molto efficace. Ovviamente il compito della palla è quello di muoversi continuamente dentro al tamburo della lavatrice, provvedendo a svolgere un’azione molto importante.

Innanzitutto riesce a scuotere i tessuti permettendo al detersivo di penetrare all’interno delle fibre, quindi eliminando lo sporco in maniera molto semplice, inoltre si riducono i residui, grazie a un risciacquo veramente perfetto. Infine anche l’asciugatura migliora, diventa più rapida, proprio grazie alla possibilità di avere una centrifuga migliore.

Perché infilare una pallina da tennis è il segreto del risparmio

Questo metodo funziona molto bene e probabilmente sono molti coloro che non se lo aspettavano nemmeno. Il risultato lo si deve all’effetto meccanico che la pallina esercita proprio sui capi che sono presenti nella lavatrice. Il lavaggio è molto più efficiente e la pallina riesce anche a ridurre il consumo energetico, con una buona distribuzione sia del detersivo che dell’energia.

Un trucchetto perfetto per lavare capi come: piumoni e giacche imbottite, spesso pesanti e spesso inclini a trattenere acqua e detersivo. La pallina poi permette una pulizia veramente uniforme. Ridurre il consumo di detersivo di traduce in un minor residuo sui vestiti e sostanze inquinanti che finiscono poi negli scarichi e che quindi inquinano l’ambiente. Le palline, affinché siano efficaci, devono essere cambiate ogni 2 o 3 lavaggi, un metodo veramente molto efficace.