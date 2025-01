Carne nel congelatore, quanto può starci (davvero) prima di essere mangiata senza danneggiare la nostra salute

Comodo congelare gli alimenti per consumarli in seguito, ma non puoi tenerli per sempre. Sai quanto dura la carne nel congelatore?

Il congelatore è un elettrodomestico indispensabile nelle nostre case, che consente di conservare il cibo ed evitare gli sprechi.

Conservare si, ma non per sempre. Spesso siamo portati a pensare che poiché gli alimenti sono congelati, possano durare per anni senza per questo essere intaccati dal passare del tempo.

In realtà non è proprio così. A parte che non tutto può essere conservato in questo modo, ma ci sono anche dei tempi da rispettare affinché l’alimento non perda tutte le sue caratteristiche organolettiche, o peggio si deteriori.

Soprattutto quando parliamo di carne, che mettiamo via cruda. Sai davvero quanto tempo può rimanere congelata prima di venire compromessa nella sua integrità? Scopriamo per ogni tipo di carne quanto può rimanere nel freezer.

Carne nel congelatore: quanto tempo può starci davvero

Parliamo ovviamente della conservazione della carne cruda, fresca. Da mettere via con molta attenzione, riponendola o in contenitori adatti all’uso o negli appositi sacchetti salva freschezza. Fai delle porzioni in modo da poterle consumare subito, perché una volta scongelato il cibo deve essere mangiato entro 24 ore.

È importante conservarla senza farla entrare in contatto con altri alimenti per evitare eventuali contaminazioni. Come sai il cibo crudo, soprattutto la carne, è portatore di batteri. Ma andiamo a vedere il tempo massimo entro il quale puoi tenerla congelata.

Le tempistiche giuste

Forse non lo sai, ma ogni tipo di carne deve essere conservata ad una diversa temperatura e soprattutto per un tempo diverso. La salsiccia, per esempio, è tra quelli che durano meno: puoi tenerla in freezer al massimo 2-3 mesi. Poco di più quella di maiale, che a -18 gradi, ovvero la temperatura del congelatore di casa, dura 4 mesi. A -30 gradi invece arriva fino a 15 mesi. Vitello e agnello arrivano a 6 mesi a -18, mentre a 18 mesi a -30 gradi. Tra i 6 e i 10 mesi la selvaggina come il cinghiale, mentre manzo e pollame possono arrivare a 9 mesi a -18 gradi, e fino a 18 mesi a -30 gradi.

Un discorso a parte merita la carne macinata. Si tratta infatti di un tipo di taglio che deperisce rapidamente per sua natura. Conservala correttamente; negli appositi sacchetti per il freezer dal quale devi fare uscire più aria possibile, può essere tenuta circa 3-4 mesi. Ricordati che invece se la congeli direttamente nella sua confezione originale dura molto meno perché questa non è adatta allo scopo. La carne non sarà opportunamente isolata e protetta, e questo ne accelera la decomposizione.